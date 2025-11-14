Promperú invita a participar en el Seminario Internacional de Franquicias 2025

La Lucha, es ahora una franquicia peruana de gran éxito. - Andina/Cortesía

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) anunció que organizará el Seminario Internacional de Franquicias 2025, bajo el lema “Del nearshoring a la globalización: estrategias de expansión para las franquicias en Latinoamérica”.

El encuentro se llevará a cabo el 18 de noviembre en el Auditorio Basadre de Promperúy reunirá a representantes del sector público, privado y gremial vinculados al desarrollo e internacionalización de franquicias.

El seminario buscará fortalecer las capacidades empresariales del ecosistema de franquicias y promover la inserción de marcas peruanas en nuevos mercados.

El programa incluirá una conferencia magistral titulada “Nuevas oportunidades para las franquicias de América Latina frente al nearshoring hacia la globalización”.

Posteriormente, se desarrollará el panel“El rol de los gremios en el acompañamiento para la consolidación de las franquicias en Latinoamérica”,con la participación de representantes de asociaciones empresariales y federaciones de franquicias de distintos países de la región.

Durante la tarde, se presentarán ponencias sobre temas clave como la adaptación cultural de las franquicias, la innovación y sostenibilidad en los modelos de expansión y la digitalización de la experiencia del cliente.

Asimismo, se compartirán casos de éxito de empresas latinoamericanas que han logrado internacionalizarse, entre ellas Juan Valdez y Mr. Paleta, además de los reconocidos grupos gastronómicos peruanos La Lucha y Segundo Muelle.

Con este seminario, Promperú, entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), reafirmará su compromiso con la promoción de las franquicias como parte de la estrategia de exportación de servicios, impulsando el posicionamiento del talento y la creatividad empresarial peruana en los mercados internacionales.