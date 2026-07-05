Promperú posiciona soluciones peruanas para minería con más de US$ 81 millones en EXPONOR

Andina/Difusión

Lima 6 Jul. (ANDINA) -

La participación peruana en EXPONOR 2026, realizada del 8 al 11 de junio en Antofagasta, Chile, generó 81.2 millones de dólares en expectativas de negocio para proveedores nacionales vinculados a minería, construcción, ingeniería y soluciones especializadas.

La acción fue promovida por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), como parte de su estrategia para abrir más oportunidades a la oferta peruana en cadenas industriales de alto valor.

-Perú es el país con mejor reputación internacional de América Latina y es 25° del mundo

Considerada una de las principales ferias mineras de la región, EXPONOR 2026 reunió a 60,000 visitantes y empresas expositoras de 36 países, además de autoridades, delegaciones técnicas y representantes de las principales compañías mineras y energéticas del mundo. En ese escenario, las empresas peruanas pudieron presentar tecnologías, servicios, equipos y soluciones orientadas a operaciones de gran escala.

El interés comercial se concentró principalmente en proveedores con capacidad técnica y experiencia en entornos mineros exigentes. Las oportunidades identificadas estuvieron vinculadas a infraestructura, servicios para minería, equipos industriales, soluciones de bombeo, geosintéticos, componentes, ingeniería y soporte operativo.

Además de la rueda de negocios, la feria ofreció espacios de vinculación empresarial, charlas técnicas, networking y recorridos especializados, que permitieron ampliar el contacto de los proveedores peruanos con potenciales clientes.

La presencia en EXPONOR resulta especialmente relevante por el peso de Chile como mercado minero y por el rol de Antofagasta como punto de encuentro para proyectos, proveedores y compañías que operan en la industria regional.

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