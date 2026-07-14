Promperú prepara a cadenas de café y cacao para proteger su acceso al mercado europeo

Andina/Difusión

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) desarrolló cuatro talleres de formación dirigidos a preparar a cooperativas, asociaciones y empresas exportadoras de café y cacao frente al Reglamento de la Unión Europea sobre Deforestación, conocido como EUDR.

Esta norma exige demostrar que productos como el café y el cacao no provienen de zonas deforestadas, por lo que las capacitaciones abordaron procesos de debida diligencia, trazabilidad, identificación del origen y cumplimiento legal para mantener el acceso al mercado europeo.

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Las capacitaciones se realizaron en Pucallpa, Pichanaqui, Quillabamba y Chachapoyas entre mayo y junio, y reunieron a más de 80 representantes de cooperativas, empresas exportadoras e instituciones del sector. El enfoque multiplicador permitirá trasladar los conocimientos a las organizaciones participantes, con un alcance indirecto estimado de más de 13,000 productores agrarios.

Durante las jornadas, los participantes desarrollaron dinámicas y ejercicios prácticos para simular los pasos del proceso de debida diligencia y aplicarlos a situaciones reales de cooperativas y empresas.

Estas acciones forman parte del trabajo que Promperú impulsa desde 2023 para acompañar a la oferta exportable peruana frente a los cambios regulatorios en los mercados internacionales. En el caso del café y cacao, la preparación resulta especialmente importante porque Europa es un mercado de alto valor, con mayores exigencias en trazabilidad, sostenibilidad y verificación del origen.

El ciclo de talleres contó con el apoyo del proyecto Agricultura Sostenible para Ecosistemas Forestales (SAFE), cofinanciado por la Unión Europea, el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. SAFE es liderado en el Perú por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y ejecutado por la cooperación alemana para el desarrollo, implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Con esta iniciativa, Promperú, entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), continúa acercando asistencia técnica a organizaciones exportadoras y con potencial exportador, contribuyendo a que las cadenas peruanas de café y cacao lleguen mejor preparadas a mercados que demandan origen verificable y cumplimiento legal.

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