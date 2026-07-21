Promperú proyecta movimiento económico de S/ 18 millones con Perú Mucho Gusto Tacna 2026

Andina/Difusión

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

Tacna volverá a convertirse en la capital de la gastronomía peruana con la realización de la 30.ª edición nacional y 9.ª edición regional de la feria Perú Mucho Gusto, organizada por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), que se desarrollará del 25 al 28 de julio en el Parque Perú, en el distrito de Pocollay.

La feria proyecta recibir más de 200,000 visitantes y generar un movimiento económico superior a 18 millones de soles, con lo que dinamizará la actividad turística y comercial de la región.

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Durante cuatro días, Tacna recibirá visitantes provenientes de distintas regiones del país y, principalmente, de Chile, quienes impulsarán la demanda de hoteles, restaurantes, transporte, comercio y diversos servicios turísticos, consolidando a la ciudad como uno de los principales destinos del turismo interno y fronterizo durante las celebraciones por Fiestas Patrias.

En esta edición participarán 162 expositores, de los cuales 26 son de Tacna, quienes compartirán vitrina con representantes de todas las regiones del país para mostrar la diversidad gastronómica, cultural y productiva del Perú. La feria también contará con espacios dedicados al café, cacao, bebidas del Perú, artesanía y experiencias culturales que complementarán la propuesta gastronómica.

"Perú Mucho Gusto es una plataforma que impulsa el turismo, dinamiza las economías regionales y genera oportunidades para cientos de emprendedores. Cada edición busca que la gastronomía se convierta en un motor de desarrollo para las regiones anfitrionas y en una experiencia que motive a más personas a conocer el Perú", señaló el presidente ejecutivo de Promperú, Michael Guevara Varela.

Bajo el concepto "Sabores con historia", Perú Mucho Gusto busca poner en valor el patrimonio gastronómico nacional y reconocer el trabajo de productores, cocineros y emprendedores que mantienen vivas las tradiciones culinarias del país. Asimismo, reafirma el papel de la gastronomía como uno de los motivadores de viaje y como un factor clave para el desarrollo del turismo.

Promperú impulsa una gastronomía que genera valor para las personas, el territorio y el ambiente. En Perú Mucho Gusto Tacna, este compromiso se refleja en tres pilares.

En el ámbito ambiental, mediante la gestión responsable de los recursos, la segregación de residuos y la medición de la huella de carbono; en el ámbito social, a través de la sensibilización de los visitantes, el fortalecimiento de productores y expositores, y la puesta en valor del patrimonio gastronómico y cultural; y en el ámbito económico, promoviendo oportunidades comerciales, dinamizando las economías locales e impulsando las cadenas de valor vinculadas al turismo y la gastronomía. De esta manera, la feria generará un impacto positivo que trasciende el evento y contribuye al desarrollo sostenible de las regiones.

Además de la oferta gastronómica, los asistentes podrán disfrutar de una programación permanente que incluirá demostraciones culinarias, espectáculos musicales, pasacalles, talleres, danzas tradicionales y actividades para toda la familia, con ingreso libre.

Perú, Mucho Gusto es organizada por Promperú, entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), con la colaboración de la Municipalidad Provincial de Tacna, como parte de las acciones orientadas a fortalecer el turismo interno, promover la gastronomía peruana y generar mayores oportunidades para el desarrollo económico de las regiones.

Cabe destacar que la feria se desarrollará en el horario de 10:00 a. m. a 10:00 p. m. El ingreso es libre y gratuito para visitantes nacionales y extranjeros.

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