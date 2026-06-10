Andina/Promueven Interés De Cadenas Hoteleras

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

Con el objetivo de impulsar la llegada de nuevas marcas hoteleras extranjeras a la Amazonía peruana, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) lleva a cabo, hasta el 13 de junio, una misión de inversiones en San Martín y Loreto en la que participan representantes de reconocidas cadenas hoteleras, desarrolladoras hoteleras y fondos de inversión de Estados Unidos, España, Colombia, Argentina y Chile.

Guiados por el ente promotor, los ejecutivos están conociendo presencialmente 12 propuestas deinversión hotelerapor un monto conjunto de 27 millones de dólares.

Detalló que las oportunidades comprenden hoteles en operación con potencial de ampliación y mejora de categoría, proyectos en etapa de desarrollo, y terrenos estratégicos destinados a la implementación de nuevos establecimientos turísticos.

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La región San Martín alberga siete propuestas, mientras que la región Loreto, cinco, precisó.

Segmentos

De acuerdo con Promperú, todas las propuestas están enfocadas en segmentos con creciente demanda internacional, como el turismo de bienestar (wellness) y el turismo de naturaleza, particularmente el avistamiento de flora y fauna.

Enfatizó que estas tendencias representan una oportunidad para posicionar a la Amazonía peruana como un destino competitivo para inversiones sostenibles, a partir de la riqueza de su biodiversidad y del creciente interés de los viajeros por experiencias auténticas y de bajo impacto ambiental.

Además de conocer las oportunidades de inversión, los integrantes de la misión están accediendo a presentaciones especializadas sobre el desempeño y perspectivas del sector turismo en el país, los incentivos y beneficios tributarios que ofrece el Perú a la inversión, así como espacios de articulación con autoridades regionales, empresarios y otros actores clave vinculados al desarrollo turístico de ambas regiones.

La misión de inversiones en hoteles forma parte de la estrategia de Promperú -entidad adscrita al Mincetur- para promover la llegada de inversión extranjera directa (IED) al sector turismo de nuestro país.

Inversiones extranjeras

De acuerdo con Promperú, entre el 2003 y 2025, el Perú ha logrado registrar 2,411.8 millones de IED en el sector turismo a través de 49 proyectos de inversión, según información de la plataforma fDi Markets de Financial Times. Agregó que la mayoría de estos pertenecen a la categoría alojamiento (80%).

Subrayó, asimismo, que durante el periodo 2020-2025, nuestro país se ha posicionado como el segundo destino favorito para la inversión extranjera directa turística en América del Sur y sétimo en América Latina y el Caribe.

Además, se ejecutaron o comprometieron capitales para 10 proyectos de hotelería y turismo durante ese periodo.

(FIN) NDP/SDD