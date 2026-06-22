Promueven modalidad de Servicios por Impuestos para cerrar brechas de saneamiento

Andina/Difusión

Lima 22 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), junto con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), presentó los lineamientos de un nuevo mecanismo denominado Servicios por Impuestos, orientado a agilizar el cierre de brechas en el acceso a servicios básicos de calidad y planificación urbana.

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Gracias a esta herramienta, las empresas privadas, en trabajo articulado con el Estado, podrán financiar y ejecutar servicios públicos de saneamiento en zonas rurales, fronterizas o declaradas en emergencia, además de elaborar o actualizar instrumentos de planificación territorial, urbana y rural, recuperando su inversión a través del Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) o del Gobierno nacional (CIPGN).

“Se trata de una modalidad derivada de lo que conocemos como Obras por Impuestos (OxI), que nos permitirá llevar agua potable a la población más necesitada y, al mismo tiempo, contar con proyectos mejor diseñados para una futura ejecución”, destacó el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

Servicios básicos

El MVCS planteó dos servicios priorizados para el sector de agua y saneamiento. El primero corresponde al Diagnóstico Integral Sistematizado de Agua y Saneamiento, orientado a generar información técnica confiable para mejorar la planificación y priorización de futuras inversiones.

Este servicio comprende seis componentes que podrán ejecutarse de manera individual, por bloques o como un paquete integrado: identificación de fuentes y análisis de calidad de agua; medición de caudales en época de estiaje y de avenida; caracterización del agua para consumo humano y de las aguas residuales; levantamiento de información técnica del sistema; recojo de información de usuarios y asociados; y diagnóstico del cumplimiento técnico y ambiental de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

La información trabajada, además, se sistematizará en el aplicativo DATASS del Ministerio de Vivienda, a fin de garantizar su trazabilidad y un futuro uso de la misma en la formulación de proyectos posteriores.

El segundo servicio priorizado corresponde al Abastecimiento Temporal de Agua Potable, que permitirá proveer este servicio básico a poblaciones vulnerables mediante camiones cisterna u otras modalidades, mientras se elaboran, gestionan y ejecutan los proyectos de inversión que brindarán una solución definitiva.

Planificación urbana

Con el objetivo de fomentar la planificación territorial y urbana en el país, desde el MVCS se promoverá también el uso de los Servicios por Impuestos como alternativa para que Gobiernos regionales y locales elabores o actualicen sus instrumentos de planificación territorial, urbana y rural, sin necesidad de comprometer recursos propios.

Para lograrlo, se aplicará el mecanismo para financiar Planes de Acondicionamiento Territorial, Planes de Desarrollo Metropolitano, Planes de Desarrollo Urbano, catastro, estudios de microzonificación y otros instrumentos clave para el ordenamiento del territorio, con la participación del sector privado y la asistencia técnica integral del MVCS y ProInversión.

De esta manera, el Ministerio de Vivienda busca garantizar el acceso a agua potable segura y fomentar el ordenamiento urbano en las diversas regiones del país, a fin de asegurar un desarrollo seguro y sostenible, en beneficio de la calidad de vida de la población.

(FIN) NDP/JAM