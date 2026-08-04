Publican proyecto que actualiza criterios para auditorías energéticas en sector público

Archivo - Perú.- Ministerio de Energía y Minas optimiza adecuación ambiental de las actividades eléctricas - Andina/Difusión - Archivo

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

Con el propósito de fortalecer el uso eficiente de la energía en las instituciones del Estado y promover una gestión pública más sostenible, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) dispuso la publicación del proyecto de Resolución Ministerial N° 286-2026-MINEM/DM, que aprueba los criterios para realizar auditorías energéticas en entidades del sector público.

Las auditorías energéticas son evaluaciones técnicas que permiten analizar el desempeño energético de una instalación, identificar oportunidades de ahorro y mejora, y optimizar la gestión de los recursos energéticos.

La propuesta normativa actualiza los criterios vigentes para su realización, incorporando enfoques alineados con la normativa vigente y estándares internacionales en eficiencia energética.

Asimismo, busca optimizar el consumo de energía, promover el uso eficiente de los recursos públicos y contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Entre los principales cambios que plantea el proyecto destacala actualización de los rangos de consumo energético que determinan la obligatoriedad de las auditorías:se propone reemplazar el umbral vigente desde el 2016, facturación eléctrica mensual mayor a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por un esquema escalonado de tres tipos de auditoría (Tipo I, II y III), aplicable a entidades con consumos desde dos (2) UIT, lo que ampliaría la base de entidades públicas obligadas a evaluar y mejorar su desempeño energético.

Con esta actualización se busca optimizar el consumo de energía en el sector público, fortalecer la gestión energética de las entidades del Estado, promover un uso más eficiente de los recursos públicos y contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en concordancia con los objetivos nacionales de sostenibilidad.

El proyecto normativo y su Exposición de Motivos se encuentran disponibles para consulta pública en el portal web del Minem, en el siguiente enlace: https://short.do/jQjQXb" target="_blank" class="ApplyClass">https://short.do/jQjQXb>.

Los interesados podrán remitir sus comentarios, aportes y opiniones durante un plazo de 30 días calendario, contado desde el día siguiente de la publicación de la resolución ministerial, a través de la Mesa de Partes del Minem, ubicada en la Av. Las Artes Sur N° 260, distrito de San Borja, Lima, o mediante el correo electrónicopublicaciondgee@minem.gob.pe.

La Dirección General de Eficiencia Energética (DGEE) del Minem será la encargada de recopilar, sistematizar y analizar los comentarios recibidos, los cuales contribuirán al perfeccionamiento de la propuesta normativa antes de su aprobación definitiva.

El Minem reafirma su compromiso con la mejora continua de la gestión energética del Estado, impulsando políticas públicas orientadas al uso eficiente de la energía, la reducción del consumo innecesario de energía y el fortalecimiento de un sector público más eficiente, moderno y comprometido con el desarrollo sostenible.