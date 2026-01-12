Publican proyectos de fichas de homologación de bienes que protegen cultivos altoandinos

El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural), promueve la estandarización de insumos agrícolas mediante la elaboración de los proyectos de Fichas de Homologación de agrofilm y malla raschel,. - Andina/Cortesía

Lima 12 Ene. (ANDINA) -

Con el acompañamiento técnico de la Central de Compras Públicas (Perú Compras), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural), promueve la estandarización de insumos agrícolas mediante la elaboración de los proyectos de Fichas de Homologación de agrofilm y malla raschel.

Los referidos proyectos están disponibles en:

este enlace.

Estas propuestas tienen como objetivo agilizar la formulación de requerimientos y simplificar los procesos de contratación para las entidades del Estado.

Asimismo, permitirán reducir la variabilidad en las características de los bienes contratados y facilitar la agregación de la demanda, contribuyendo a una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Los proyectos de Fichas de Homologación son agrofilm de calibre 10, con dimensiones de 8 metros de ancho por 50 metros de largo; y malla raschel de polietileno de alta densidad, con un nivel de sombra del 35%.

Ambos insumos son componentes esenciales para la implementación de módulos de protección de cultivos (fitotoldos), los cuales permiten a los productores alto andinos sembrar cultivos principalmente hortalizas y hierbas aromáticas, medicinales o frutales para complementar la alimentación del poblador rural y disminuir el alto porcentaje de desnutrición (niños, ancianos y madres gestantes), en las zonas ubicadas por encima de los 3500 m.s.n.m.

Esta iniciativa se alinea con el Programa “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres” y el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje, con el fin de proteger los medios de vida de los pequeños y medianos productores.

Según Agro Rural, entre los años 2018 y 2025, la suma de los montos adjudicados para ambos bienes estratégicos (malla raschel y agrofilm) superó los 46 millones de soles, evidenciando la magnitud de los recursos públicos destinados a mitigar el impacto de las heladas en la agricultura.

Como parte del proceso de homologación, ambos proyectos de Ficha de Homologación se encuentran en la etapa de consulta pública. Las personas interesadas en brindar sus comentarios y sugerencias pueden participar en la Mesa Técnica de Discusión Pública virtual que se realizará el 13 de enero de 2026, en dos sesiones.

La primera sesión se realizará a las 9:30 a. m., dirigida a representantes de las entidades públicas; y la segunda sesión será a las 2:30 p. m., dirigida a los proveedores y público interesado.

La participación es gratuita previa inscripción antes del horario correspondiente al enlace.

Asimismo, se recibirán aportes por escrito hasta el 16 de enero a través de los siguientes correos electrónicos:ehuayanay@agrorural.gob.pe,loc_sdgrcc49@agrorural.gob.peolocador_uat61@agrorural.gob.pe.