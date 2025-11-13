Puerto de Chancay celebra su primer año como nuevo hub portuario del Pacífico Sur

Puerto de Chancay cumple un año de operaciones este viernes 14 de noviembre y se consolida como hub marítimo del Pacífico Sur con el Asia. - Andina/Cortesía

Lima 13 Nov. (ANDINA) -

El Puerto de Chancay, operado por Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. (CSPCP), celebra este viernes 14 de noviembre su primer aniversario desde su inauguración oficial, marcando un año de transformación para la conectividad marítima y el desarrollo económico del Perú.

Durante sus primeros 12 meses de operación, el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (TPMC) ha recibido ha recibido 289 naves (67% de carga en contenedores y 33% carga general), movilizando más de

270,000 TEUs hasta octubre de este año.

En ese mismo periodo, el puerto gestionó operaciones de comercio exterior por 1,880 millones de dólares (FOB)—1,161 millones de dólares en importaciones y 718 millones de dólares en exportaciones—, de acuerdo con cifras de Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

La entidad recaudadora reportó, además, que entre enero y octubre de 2025 percibió 821.6 millones de soles por tributos aduaneros en el puerto.

Entre los principales productos movilizados destacan minerales, harina de pescado, paltas, uvas y arándanos en exportación, y maquinaria pesada, paneles solares, electrodomésticos y granos en importación.

Actualmente, el puerto opera con tres servicios principales de línea —WSA3 y WSA5 de COSCO Shipping Lines y ACSA1 de CMA CGM—, además de tres servicios alimentadores de X-Press Feeders, con una ruta hacia el norte (WSX) y dos hacia el sur (CPX y CHX).

Para fines de 2025 se proyecta alcanzar un movimiento total de 352,591 TEUs, superando la meta inicial de 350,000.

El impacto económico también se refleja en la reducción del tiempo de transporte entre Perú y Asia en 10 a 15 días, lo que ha incrementado la competitividad de los productos peruanos y abaratado los costos de importación.

La inversión total en la primera fase alcanzó los 1,300 millones de dólarese, con 7,500 empleos generados entre directos e indirectos durante la construcción y 830 en la etapa operativa.

En el ámbito local, más del 56% del personal operativo del puerto es chancayano.

En la fase de obras se generaron 2,100 empleos locales, y la empresa ha ejecutado más de 29.1 millones de dólares en inversión social, que incluye más de 20 acuerdos con asociaciones de pescadores, vecinales y comerciales.

Estas iniciativas abarcan la construcción de infraestructura urbana, proyectos de seguridad ciudadana, circuitos turísticos, escuelas deportivas, becas académicas, campañas médicas y compensaciones económicas durante la etapa constructiva.

Además, el valor inmobiliario en la zona se ha multiplicado por más de tres desde la ejecución del proyecto y el desarrollo del puerto impulsó la creación del Fondo Social para el Desarrollo de Chancay, creado por ley en abril de 2025, que destinará el 20% de la renta de aduanas de la provincia de Huaral al cierre de brechas en infraestructura y servicios públicos.

Asimismo, se han entregado proyectos de Obras por Impuestos como el nuevo mercado de abastos y el polideportivo de Chancay, en beneficio de la comunidad.

El TPMC es el primer terminal privado de uso público del Perú, desarrollado íntegramente con financiamiento privado y bajo estándares internacionales.

Su operación, sujeta a la regulación de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), ofrece servicios abiertos a todas las líneas navieras y se distingue por ser el primer puerto del país donde el 100% de la carga será escaneada, gracias a equipos donados por Estados Unidos.

“Este primer año confirma la visión con la que nació el Puerto de Chancay: ser un punto de conexión estratégico entre Sudamérica y Asia, y un motor para el desarrollo sostenible del país y su gente”,destacó Gonzalo Ríos, Gerente General Adjunto de Cosco Shipping Ports Chancay Perú.

Con miras a sus siguientes fases de expansión y a los proyectos públicos de mejora de conectividad, Ríos reafirmó que el Puerto de Chancay continuará consolidándose como un hub regional de comercio y un motor de desarrollo para el país.

Una experiencia inmersiva 360° en el Puerto de Chancay

Como parte de las celebraciones por su aniversario, el Puerto de Chancay presenta un video inmersivo 360°, una experiencia audiovisual inédita en el sistema portuario mundial.

Este material permite recorrer virtualmente las instalaciones y operaciones del terminal, ofreciendo una perspectiva nunca antes vista del movimiento de carga, la infraestructura y la magnitud del proyecto.

El video 360° fue producido con tecnología de última generación, integrando tomas aéreas y subterráneas que muestran la complejidad logística del puerto, su sistema de túneles, muelles y patios de contenedores.

La experiencia está diseñada para que el público pueda conocer, en formato inmersivo, cómo opera el primer hub logístico multipropósito de clase mundial construido íntegramente con capital privado en el Perú.

El objetivo es acercar al ciudadano a una de las infraestructuras más modernas de América Latina. El video está disponible para el público en general a través del siguiente enlace:https://www.youtube.com/watch?v=IZGqeIpgDs0 .