Puerto de Chancay: estas son las mercancías de exportación con mayor movimiento

Andina/Difusión

Lima 22 Jun. (ANDINA) -

Las paltas, los minerales metálicos, la pólvora y explosivos, el aceite de palma y las uvas figuran entre las mercancías de exportación con mayor movimiento a través del Puerto de Chancay, cuyo valor total exportado alcanza los 1,343 millones 821,072 dólares desde el inicio de sus operaciones.

De acuerdo con información oficial, las paltas concentran el 37% del valor declarado de las exportaciones movilizadas por el terminal portuario, seguidas por los minerales metálicos con 29%, la pólvora y explosivos con 6%, el aceite de palma con 5% y las uvas con 3.6%.

Los principales destinos de estas exportaciones son China, Países Bajos, España y Chile.Movimiento de carga

El Terminal Portuario Multipropósito de Chancay ha movilizado 425,427 contenedores desde el inicio de sus operaciones. Del total, el régimen de transbordo representa el 47% con 200,046 contenedores, mientras que la importación alcanza el 32% con 137,647 contenedores y la exportación el 21% con 87,743 contenedores.

En el caso de las importaciones, el valor total asciende a 2,323 millones 187,407 dólares. Las mercancías con mayor movimiento, según el valor declarado, son los vehículos (27%), las maquinarias (17%), los cereales (8%) y los equipos eléctricos (8%).

Los principales países de origen de estas mercancías son China, que concentra el 75% del total importado, seguida por Argentina con 10% y Estados Unidos con 4%.

Transbordo

Respecto al régimen de transbordo, los principales países de origen de las mercancías son China, Chile, México y Ecuador, mientras que los destinos más importantes son Chile, China y Japón.

Entre las mercancías en transbordo predominan el salmón (14%), la madera de pino (8%) y los metales (8%), siendo la principal ruta comercial la que conecta China, Perú y Chile.

Asimismo, por el puerto de Chancay se han movilizado 3 millones 517,819 toneladas de carga suelta. De este volumen, el 71% equivalente a 2 millones 514,227 toneladas ingresó bajo el régimen de importación para el consumo, principalmente maíz, cemento y otros productos.

La carga suelta representa el 27.5% del movimiento total de carga registrado en el terminal portuario.

Recaudación

Las importaciones realizadas a través del puerto de Chancay generaron una recaudación de 1,037 millones de soles durante el 2025. En tanto, entre enero y mayo del 2026, la recaudación acumulada asciende a 603 millones de soles.

(FIN) NDP/JAM