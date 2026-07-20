Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

Los terminales de uso público y privados del país movilizaron 29 685 373 toneladas métricas (TM) de carga entre enero y mayo de 2026, según información de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), órgano adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Este resultado confirma el dinamismo de la actividad portuaria y el rol estratégico de la infraestructura marítima y fluvial para el comercio exterior y la logística nacional.

ElPuerto del Callao se consolidó como el principal hub logístico del país. El Nuevo Terminal de Contenedores-Zona Sur, operado por DP World Callao, lideró el movimiento de carga con 9 millones 252,074 TM, seguido por el Terminal Norte Multipropósito, administrado por APM Terminals Callao, con 7 millones 969,229 TM.

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En el resto del país destacaron el Terminal Portuario de Matarani, con 3 millones 479,935 TM; elTerminal Portuario Multipropósito de Chancay, con 2 millones 361,858 TM; el Terminal Portuario General San Martín (Paracas), con 1 millón 949,066 TM; el Terminal Portuario de Salaverry, con 1 millón 568,731 TM; el Terminal Portuario de Paita, con 1 millón 377,046 TM; y el Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales, con 1 millón 319,724 TM.

En conjunto, los terminales marítimos concentraron 29 millones 521,580 TM, equivalente al 99.4% de la carga movilizada a nivel nacional, mientras que los terminales fluviales registraron 163,793 TM.

Entre enero y mayo de este año, los terminales portuarios movilizaron 1 millón 718,531 TEU de los cuales 1 millón 712,558 TEU correspondieron a terminales marítimos y 5 millones 973,TEU a terminales fluviales.

El Nuevo Terminal de Contenedores-Zona Sur del Callao encabezó el movimiento de contenedores con 894,872 TEU, seguido por el Terminal Norte Multipropósito del Callao, con 481,240 TEU.

También destacaron el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, con 164,221 TEU; el Terminal Portuario de Paita, con 134,072 TEU; el Terminal Portuario General San Martín, con 32,104 TEU; y el Terminal Portuario de Matarani, con 5,855 TEU.

En el ámbito fluvial, el mayor movimiento se registró en el Terminal Portuario de Logística Peruana del Oriente (LPO) de Pucallpa, con 4,092 TEU, seguido del Terminal Júpiter, con 1,739 TEU, y el Terminal Portuario de Yurimaguas Nueva Reforma, con 142 TEU.

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