Pymes destacan reactivación de ProMype, impulso de compras públicas y apoyo al crédito

Archivo - La calidad en las pymes, incrementa su competitividad. - Andina/Cortesía - Archivo

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

El Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), presidido por Rodolfo Ojeda, saludó los anuncios de la presidenta Keiko Fujimori orientados a fortalecer el sector productivo, especialmente la reactivación de ProMype, el impulso de Compras MyPerú y el fortalecimiento del factoring y el crédito, a través de Cofide.

Señaló que será clave conocer los plazos, mecanismos de implementación y resultados concretos para que estas medidas lleguen efectivamente a los pequeñas empresas y emprendedores.

“Por fin se pone a los pequeños empresarios en el centro del mapa. Los emprendedores somos quienes movemos la economía del país siendo positivo escuchar medidas con nombre y apellido”, destacó Rodolfo Ojeda.

Indicó que es un acierto que se otorgue un bono compensatorio a las Mypes ante el incremento de la remuneración mínima a 1,300 soles, puesto que es una ayuda real que permitirá reducir el impacto del aumento de costos laborales y facilitar que más empresas puedan mantener a sus trabajadores en la formalidad.

El directivo resaltó el anuncio de promover compras estatales a microempresas para la fabricación de uniformes y mochilas escolares, así como el compromiso de enfrentar la extorsión y el cobro de cupos que afectan a miles de negocios.

“Sin seguridad, ningún negocio prospera. Las pequeñas empresas necesitan tranquilidad para trabajar, invertir y generar empleo”, afirmó.

Por otro lado, el representante gremial señaló que aún falta mayor precisión sobre la hoja de ruta para implementar las medidas anunciadas, especialmente en materia tributaria, laboral y de acceso al financiamiento.

También señaló que será fundamental garantizar que los mecanismos de financiamiento lleguen realmente a los pequeños negocios. “Hablar de Cofide es importante, pero si los requisitos siguen siendo complicados, el crédito no llegará al bodeguero, al comerciante o al pequeño productor”, agregó.

(FIN) NDP/CNA