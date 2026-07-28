Rafael Rey jura como ministro de Transportes y Comunicaciones

Andina/Captura Tv

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomó juramento este martes a Rafael Rey Rey como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.

Con esta designación, Rafael Rey Rey asume la conducción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cartera encargada de formular y ejecutar las políticas nacionales en materia de infraestructura de transporte, telecomunicaciones y conectividad.

La juramentación se realizó luego de que la mandataria brindara su primer Mensaje a la Nación ante el Congreso de la República, tras asumir la Presidencia del país.

Noticia en desarrollo...

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });