El recaudo ahora es un factor clave para la salud financiera de las empresas

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Lima 5 Jul. (ANDINA) -

En un entorno donde la eficiencia financiera es cada vez más importante para la competitividad, vender ya no es suficiente. La capacidad de convertir esas ventas en ingresos efectivos, de forma rápida y con procesos eficientes, se ha convertido en un desafío para organizaciones de distintos sectores.

Frente a este escenario, especialistas advierten que muchas organizaciones aún destinan tiempo y recursos a procesos manuales de cobranza que ralentizan la operación y dificultan la toma de decisiones financieras.

"La conversación empresarial suele enfocarse en cómo vender más, cuando también debería preguntarse cómo cobrar mejor. Una empresa puede tener excelentes resultados comerciales, pero si enfrenta demoras para identificar pagos, conciliar operaciones o gestionar su cobranza, ese crecimiento pierde eficiencia y termina impactando directamente en su flujo de caja",señala Ricardo Pacheco, CEO de Tupay.

Entre los principales efectos de una gestión de recaudo poco eficiente se encuentran la mayor carga administrativa, retrasos en la conciliación de pagos, menor visibilidad sobre los ingresos y una experiencia de pago menos ágil para el cliente.

Esto es especialmente evidente en sectores como el educativo, donde colegios, institutos y universidades administran un alto volumen de pagos recurrentes y requieren procesos rápidos, ordenados y confiables.

Ante esta realidad, cada vez más organizaciones están apostando por la digitalización del recaudo como una herramienta para optimizar su gestión financiera.

Automatizar la conciliación, integrar múltiples canales de pago y acceder a reportes en tiempo real permite reducir tareas operativas, minimizar errores y contar con mayor control sobre el flujo de ingresos.

"Hoy la digitalización ya no busca únicamente facilitar el pago al cliente. También permite que las empresas tengan control en tiempo real sobre sus ingresos y automaticen procesos que antes requerían horas de trabajo”, señala Ricardo Pacheco.

“La eficiencia financiera empieza desde el momento en que una venta se convierte efectivamente en dinero disponible",agrega.

El recaudo ha dejado de ser una tarea meramente administrativa para convertirse en un componente estratégico del negocio. Las organizaciones que optimizan esta etapa no solo mejoran su liquidez y reducen costos operativos, sino que fortalecen su capacidad de crecimiento en un mercado cada vez más competitivo.