Refinería Talara: Petroperú concreta su cuarta exportación de ácido sulfúrico a Chile

Andina/Difusión

Lima 28 May. (ANDINA) -

Petroperú completó su cuarta operación de exportación de ácido sulfúrico hacia los puertos de Mejillones y Barquito, en Chile, fortaleciendo sus operaciones comerciales en mercados internacionales y ampliando la colocación de productos refinados y derivados.

Señaló que en esta cuarta operación la empresa estatal exportó alrededor de 19,000 toneladas métricas (TM) de ácido sulfúrico utilizando el buque tanque Concon Trader, bajo estrictas condiciones operativas y logísticas destinadas a garantizar la seguridad, continuidad y eficiencia del proceso de embarque y transporte del producto.

Con esta nueva entrega el volumen acumulado exportado de ácido sulfúrico por Petroperú, desde el 2025, asciende a aproximadamente 75,000 TM,resultado que evidencia la capacidad operativa de la Refinería Talarapara atender requerimientos de mercados internacionalesy respaldar sus procesos mediante controles de calidad y certificación de laboratorio con acreditación internacional, indicó.

Portafolio exportador en expansión

Como parte de sus actividades comerciales internacionales, Petroperú viene realizando operaciones de exportación de combustibles y derivados hacia distintos mercados internacionales, fortaleciendo su presencia regional y generando nuevas oportunidades de negocio.

“Desde el 2025 y lo que va de 2026 la empresa ha concretado exportaciones de diversos productos hacia países como Ecuador, Colombia, Chile, Panamá, China, así como al Caribe y Estados Unidos”, anotó.

“En este periodo se registraron operaciones por más de un millón de barriles decombustiblesy derivados líquidos”, refirió.

Manifestó que estas operaciones forman parte de las nuevas oportunidades de negocio que Petroperú desarrolla en mercados internacionales mediante la colocación de productos refinados y derivados con valor comercial, contribuyendo al aprovechamiento integral de la capacidad operativa de la Refinería Talara.