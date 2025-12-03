Perú.- Reino Unido expresa interés en cooperar con proyectos ferroviarios de gran impacto en Perú

El embajador británico Gavin Cook Ore, que sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, a fin de fortalecer la cooperación en materia de transportes y comunicaciones. - Andina/Cortesía

Lima 4 Dic. (ANDINA) -

El Reino Unido expresó interés en cooperar en el desarrollo de los proyectos ferroviarios de gran impacto en el Perú, destacando el Tren Lima–Ica y las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, destacó hoy el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Estas iniciativas se impulsan bajo los lineamientos de la nueva Ley de Asociaciones Público–Privadas (APP).

Así lo hizo conocer la delegación británica encabezada por el embajador británico Gavin Cook Ore, que sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, a fin de fortalecer la cooperación en materia de transportes y comunicaciones.

El ministro Prieto destacó que el intercambio técnico con el Reino Unido permitirá promover inversiones eficientes, transparentes y orientadas al beneficio de la ciudadanía.

Asimismo,

se resaltó la experiencia británica en gestión de megaproyectos, lo cual abre oportunidades para fortalecer capacidades y promover mecanismos modernos de cooperación que contribuyan al cierre de brechas de infraestructura en el país.

En la reunión participaron el viceministro de Comunicaciones, la secretaria general del MTC, el jefe de Gabinete de Asesores y representantes de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, quienes expusieron los avances técnicos y las prioridades del sector.

El MTC señaló que continúa consolidando alianzas estratégicas para promover el desarrollo de infraestructura moderna en el país, como en el caso del Reino Unidoy reafirma su compromiso con la promoción de proyectos sostenibles, integradores y orientados a mejorar la conectividad y la calidad de vida de millones de peruanos.