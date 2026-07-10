Perú.- Reino Unido: Perú cuenta por primera vez con una visión integral de desarrollo ferroviario

Andina/Vidal Tarqui

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

Con el Plan Maestro de Desarrollo Ferroviario al 2050, el Perú cuenta por primera vez con una visión integral para la implementación de un sistema de ferrocarriles moderno y competitivo, señaló hoy la Embajadora del Reino Unido en el Perú, Su-Lin Garbett-Shiels.

“Por primera vez, el Perú cuenta con una visión integral para el desarrollo ferroviario, porque no mira cada proyecto de forma aislada, sino todo el sistema: pasajeros, carga, ciudades, regiones, carreteras, puertos y logística”, sostuvo.

“Para el Reino Unido este plan maestro es importante porque el valor del ferrocarril no está solo en construir rieles o estaciones, sino está en ayudar a una persona para llegar más rápido al trabajo y la casa, está en conectar una empresa con nuevos mercados, está en incluir regiones que hoy están lejos de las oportunidades económicas, y está en construir un país más competitivo”, agregó.

Durante la presentación del Plan Maestro de Desarrollo Ferroviario al 2050, Su-Lin Garbett-Shiels destacó que el lanzamiento de hoy no es el final del trabajo, sino el comienzo de una nueva etapa.

“La próxima tarea es convertir esta visión en proyectos concretos y reformas que permitan ejecutarlos. La idea es muy sencilla, antes de decidir qué construir, debemos entender claramente qué problema queremos resolver, analizar opciones, evaluar riesgos y asegurar que los proyectos tengan sentido para los ciudadanos”, dijo.

La embajadora británica resaltó que el Reino Unido tiene una larga tradición ferroviaria, con proyectos emblemáticos, pero que siguen innovando en la actualidad.

“A través del Programa de Infraestructura Sostenible del Reino Unido, estamos trabajando junto con el Perú para apoyar tres instrumentos importantes: el Plan Nacional de Infraestructura, el Plan de Movilidad de Urbana de Lima y Callao, y ahora el Plan Maestro de Desarrollo Ferroviario”, indicó.

(FIN) CNA