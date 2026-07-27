Andina/Difusión

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

Durante muchos años, el ahorro tradicional ha sido el principal vehículo utilizado por los peruanos para administrar su dinero. Sin embargo, en un entorno donde las personas y empresas buscan preservar y hacer crecer su patrimonio, surge una pregunta fundamental: ¿es suficiente mantener los recursos únicamente en una cuenta de ahorro?

La respuesta depende de los objetivos de cada inversionista, pero existe una realidad clara: el dinero que permanece inmóvil limita su potencial de crecimiento en el tiempo. Por ello, cada vez más personas buscan alternativas que les permitan gestionar mejor sus recursos, diversificar sus inversiones y construir patrimonio de manera sostenible.

-Elmer Cuba: la meta es lograr que el crecimiento del Perú se refleje en mejores empleos

Una de las herramientas más utilizadas para este propósito es la renta fija, una categoría de inversión que agrupa instrumentos cuyas condiciones financieras son conocidas desde el inicio, ofreciendo una mayor visibilidad sobre los flujos esperados, los plazos y las condiciones de pago.

A diferencia de otros activos con mayor volatilidad, la renta fija permite incorporar un componente de estabilidad dentro de una estrategia de inversión de largo plazo. Esto la convierte en una alternativa relevante para quienes buscan preservar capital, generar rendimientos consistentes y fortalecer la estructura de su patrimonio.

"La construcción de patrimonio no depende únicamente de asumir mayores riesgos, sino de diseñar una estrategia financiera alineada con objetivos de largo plazo. La renta fija permite incorporar previsibilidad y disciplina dentro de un portafolio diversificado", señala André Quevedo, gerente general de Grupo Coril SAB.

Actualmente, los inversionistas pueden acceder a diversas alternativas dentro del mercado de renta fija. Entre ellas destacan los bonos corporativos emitidos por empresas, los bonos financieros emitidos por entidades del sistema financiero y los fondos de deuda administrados profesionalmente, que permiten diversificar entre distintos emisores, sectores y plazos.

Más allá de su función como instrumento de inversión, la renta fija cumple un rol estratégico dentro de la construcción patrimonial. Puede aportar estabilidad a un portafolio, complementar inversiones de mayor riesgo y contribuir a una gestión más eficiente de la liquidez.

Por ejemplo, un inversionista que busca consolidar patrimonio en el tiempo puede incorporar instrumentos de renta fija para equilibrar su exposición al mercado, reducir la volatilidad de su portafolio y mantener una estrategia consistente frente a diferentes ciclos económicos.

No obstante, antes de invertir es importante evaluar factores como el plazo, la liquidez, la calidad crediticia del emisor, la moneda de denominación y el perfil de riesgo del inversionista. La combinación adecuada de estos elementos permitirá determinar qué instrumentos son más apropiados para cada estrategia patrimonial.

En un contexto donde los mercados financieros ofrecen cada vez más alternativas de inversión, la educación financiera se convierte en un factor clave para la toma de decisiones. Comprender cómo funcionan los distintos instrumentos permite pasar de una visión centrada únicamente en el ahorro a una estrategia orientada a la generación y preservación de patrimonio.

La renta fija no busca reemplazar otras clases de activos, sino complementar una estrategia de inversión integral. Su capacidad para aportar estabilidad, diversificación y previsibilidad la convierte en un componente fundamental para quienes buscan construir patrimonio de manera ordenada y sostenible.

En definitiva, invertir no se trata únicamente de obtener rentabilidad en el corto plazo. Se trata de construir valor a lo largo del tiempo, gestionar adecuadamente los riesgos y desarrollar una estrategia que permita alcanzar objetivos financieros de largo plazo. En ese proceso, la renta fija continúa siendo una de las herramientas más relevantes para transformar el ahorro en patrimonio.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });