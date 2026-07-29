Resaltan compromiso de nuevo ministro de la Producción con fortalecimiento de mypes

Andina/Difusión

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

El titular del Ministerio de la Producción (Produce), Juan Carlos Requejo, está comprometido con el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, el impulso a la industria, la pesca y la acuicultura, señaló el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP),

Esos objetivos se alcanzarán promoviendo la competitividad, la innovación y el desarrollo sostenible de los sectores productivos del país, anota una nota de prensa en el sitio web del ITP al detallar la hoja de vida del ministro.

“Con su designación como ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, el impulso a la industria, la pesca y la acuicultura, promoviendo la competitividad, la innovación y el desarrollo sostenible de los sectores productivos del país”, precisó.

En la víspera, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomó juramento a Juan Carlos Requejo como ministro de la Producción, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.

El nuevo titular de Produce es abogado por la Universidad de Piura, magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y egresado del Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura.

Cuenta con una sólida trayectoria en la gestión pública y una amplia experiencia en la conducción de instituciones del Estado.

Durante su carrera, se desempeñó como viceministro de Mype e Industria, viceministro de Trabajo y viceministro de Pesca y Acuicultura, impulsando políticas orientadas al fortalecimiento de la productividad, el desarrollo empresarial, la promoción del empleo y el crecimiento sostenible de los sectores productivos.

Asimismo, fue superintendente de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), donde lideró acciones destinadas al fortalecimiento de la inspección laboral y la promoción del cumplimiento de la normativa vigente.

También ejerció el cargo de gerente central anticorrupción de la Contraloría General de la República, promoviendo mecanismos para fortalecer la transparencia y la integridad en la gestión pública.

Requejo ha ocupado, además, importantes cargos como secretario general en los ministerios de Agricultura y de Trabajo, así como en el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, consolidando una amplia experiencia en la administración pública y en la gestión institucional.