Archivo - Perú.- Economía peruana seguirá en expansión y crecería más de 3% este año - Andina/Daniel Bracamonte - Archivo

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

Las reservas Internacionales del Perú, en medio de la coyuntura local y global, permiten enfrentar el Fenómeno El Niño, para que el impacto sea menor en la economía nacional al respaldar la fortaleza de la estabilidad macroeconómica.

Además, estas reservas contribuyen a generar un ambiente positivo para desarrollar inversiones en el país.

Así, el Banco Central de Reserva (BCR) destaca que los activos de reserva del país como porcentaje de su producto bruto interno (PBI) están alrededor del 29% a mayo del presente año.

Se trata de un ratio que destaca por encima de economías más grandes en la región latinoamericana como Brasil (16.3%), Colombia (14.7%), Chile (14.7%) y México (14%).

En detalle, las reservas internacionales netas (RIN) del Perú han mostrado una evolución ascendente: desde los 71,033 millones de dólares al cierre de 2023, se incrementaron a 78,987 millones a fines de 2024 y a diciembre de 2025 ascendieron a 90,214 millones de dólares.

Al mes de mayo del presente año, ya se ubicaron en 98,436 millones de dólares y al 15 de julio último ascendieron a 99,698 millones de dólares según estadísticas de la autoridad monetaria.

Asimismo, es preciso reiterar que la Constitución Política del Perú encarga en su artículo 84.º al Banco Central de Reserva la administración de las reservas internacionales, con independencia de otros poderes del Estado.

Las reservas internacionales netas constituyen uno de los principales pilares de la estabilidad macroeconómica de nuestro país, indicó Luis Eduardo Falen, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico.

“Su función es brindar un respaldo financiero que permita al Banco Central responder ante episodios de volatilidad en los mercados, preservar el funcionamiento ordenado del mercado cambiario y fortalecer la confianza de inversionistas y agentes económicos”, declaró al Diario Oficial El Peruano.

“Además, permiten cubrir aproximadamente 17 meses de importaciones y equivalen a más de seis veces la deuda externa de corto plazo, indicadores que reflejan una posición externa particularmente sólida”, enfatizó el economista.

Cabe señalar que el adecuado manejo de la política monetaria ejercido por parte del Banco Central de Reserva ha posibilitado que nuestra moneda se mantenga como una de las más estables en lo que va del presente siglo.

Así, desde 2000 a diciembre de 2025 el sol se fortaleció 4.4% respecto del dólar, mientras que monedas de otros países se depreciaron ante la divisa estadounidense de manera importante, como las de Chile (72.5%), Colombia (105.7%), México (89.4%) y Brasil (203.2%).

Recientemente, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, anticipó que el fenómeno El Niño va a golpear a la economía peruana.

En ese sentido, surge la interrogante ¿cómo pueden proteger la economía peruana las reservas internacionales netas ante el impacto del fenómeno El Niño, que trae fuertes lluvias y sequías en diferentes partes de nuestro país?

“Eventos climáticos como el fenómeno El Niño pueden afectar simultáneamente la producción, las exportaciones, la inflación y las cuentas fiscales. En ese contexto, las reservas constituyen un importante mecanismo de protección”, aseveró el economista Falen.

“Si un evento climático genera mayor incertidumbre o salidas temporales de capitales, el Banco Central cuenta con recursos suficientes para intervenir y evitar fluctuaciones abruptas en el tipo de cambio que puedan amplificar las presiones inflacionarias o afectar la estabilidad financiera”, explicó.

“Además, un elevado nivel de reservas fortalece la confianza de los mercados en la capacidad del país para enfrentar choques transitorios, lo que reduce el riesgo de episodios de inestabilidad financiera justamente cuando la economía necesita mayor certidumbre”, agregó.

En ese sentido, el economista Falen precisó que las RIN no financian directamente la reconstrucción o el gasto público asociado al fenómeno El Niño.

“Su principal contribución es preservar la estabilidad macroeconómica y el normal funcionamiento del sistema financiero durante esos episodios”, subrayó.

Por otra parte, el economista Falen destacó que el aumento reciente de las reservas responde a una combinación de factores externos e internos.

“Por un lado, el Perú ha registrado un elevado superávit en cuenta corriente, impulsado principalmente por el dinamismo de las exportaciones mineras y los altos términos de intercambio”, subrayó.

Paralelamente, indicó que “la cuenta financiera ha mostrado ingresos netos de capitales”.

“Cuando la economía recibe más dólares de los que demanda, el Banco Central puede adquirir parte de esas divisas para fortalecer sus reservas sin alterar el funcionamiento del mercado”, dijo Falen.

“A ello se suma una política sostenida del Banco Central de Reserva de acumulación preventiva de reservas durante los periodos favorables, estrategia que ha permitido que el país llegue a niveles históricamente altos de respaldo externo”, agregó.

De otro lado, el Banco Central señaló que “los supuestos de la proyección incluyen un fenómeno El Niño Costero fuerte que se prolongará hasta el verano de 2027 y un entorno de estabilidad macroeconómica y financiera”.

De otro lado, Falen explicó que las reservas internacionales se administran bajo criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad, en ese orden de prioridad.

“No se trata de recursos inmovilizados, sino de un portafolio de inversiones altamente conservador”, subrayó.

Indicó que según el reporte más reciente de gestión de las reservas internacionales, el 74% está invertido en valores de alta calidad crediticia, principalmente bonos soberanos emitidos por economías desarrolladas.

Asimismo, el 20% corresponde a depósitos en entidades financieras internacionales, mientras que el 6% se mantiene en oro.

También refirió que “la mayor parte del portafolio posee calificaciones crediticias muy elevadas (AAA y AA), lo que permite preservar el valor de los activos y disponer de ellos rápidamente si fuera necesario intervenir en el mercado cambiario”.

Si bien el Perú ha logrado acumular cuantiosas reservas internacionales, ¿seguirán aumentando?, ¿qué factores abonarán a esta tendencia?

“La perspectiva continúa siendo favorable, aunque probablemente el ritmo de crecimiento sea más moderado que el observado recientemente”,señaló el economista Luis Eduardo Falen.

“Mientras el Perú mantenga fundamentos macroeconómicos sólidos, un sector exportador competitivo y una posición fiscal relativamente ordenada, las reservas deberían mantenerse en niveles elevados”, detalló.

Cabe señalar que el Perú exportó productos por 93,993 millones de dólares en 2025 e importó por 58,560 millones de dólares, según datos del ente emisor, que también prevé que las exportaciones al cierre de 2026 superarán los 118,000 millones de dólares y las importaciones serán mayores a los 68,000 millones de dólares.

Falen explicó que otros factores que también contribuirán a incrementar las reservas internacionales del país son el crecimiento de la producción minera, la entrada de nuevos proyectos de inversión y la continuidad de superávits comerciales.

En ese sentido, la inversión minera en el periodo enero-abril de 2026 registró un acumulado de 2,052 millones de dólares, monto superior en 43.5% respecto al de similar periodo del año previo, según datos del Ministerio de Energía y Minas.

“No obstante, la evolución de las reservas dependerá de factores como la trayectoria de los precios internacionales de los minerales, las condiciones financieras globales, el comportamiento de los flujos de capital y la incertidumbre política interna”, indicó Falen.

“En cualquier escenario, el punto de partida es muy favorable. Hoy el Perú cuenta con uno de los mayores colchones de liquidez externa de la región, lo que le otorga un amplio margen para enfrentar episodios de volatilidad sin comprometer la estabilidad macroeconómica”,puntualizó.