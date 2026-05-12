Andina/Difusión

Lima 13 May. (ANDINA) -

La empresa Upland Perú anunció su respaldo al Decreto de Urgencia Nº 003-2026 al considerar que las medidas económicas y financieras aprobadas permitirán fortalecer a Petroperú y garantizar la continuidad del abastecimiento de combustibles en el país.

El CEO y el directorio de la empresa operadora del Lote 8 en la Selva Norte y proveedora de petróleo para la Refinería de Iquitos señalaron que la norma contribuirá a reforzar la seguridad energética nacional y la continuidad operativa de Petroperú.

El gerente general de Upland Oil & Gas, Jorge Rivera, sostuvo que la medida es necesaria y oportuna para fortalecer a Petroperú y reducir el riesgo de desabastecimiento de combustibles, especialmente en la Amazonía, donde la empresa estatal cumple un rol clave como principal proveedor.

El Decreto de Urgencia Nº 003-2026 establece medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para asegurar la continuidad de la producción y el abastecimiento de hidrocarburos, además de fortalecer la seguridad del sistema energético nacional.

La norma autoriza a Petroperú a participar en la constitución de un vehículo de propósito especial destinado a canalizar recursos para garantizar su continuidad operativa.

Asimismo, contempla la participación de ProInversión en la estructuración e implementación de este mecanismo financiero, así como la autorización al Ministerio de Energía y Minas para asumir compromisos contingentes orientados a asegurar la continuidad operativa de Petroperú.

Entre las medidas previstas figuran el financiamiento de capital de trabajo, la recomposición de stock de combustibles y la adquisición de insumos necesarios para la producción de hidrocarburos.

Finalmente, Upland Perú reafirmó su compromiso con la estabilidad energética del país y el abastecimiento sostenible de petróleo para la Amazonía peruana, y destacó la importancia de adoptar acciones que fortalezcan las operaciones estratégicas vinculadas al suministro de combustibles.

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