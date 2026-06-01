Andina/Difusión

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

En los últimos meses, la Sunat ha intensificado las acciones de cobro de deudas tributarias antiguas dirigidas no solo a empresas deudoras, sino también a gerentes, representantes, adquirentes de negocios y otros terceros relacionados. Esta situación ha generado nuevas interrogantes sobre el alcance real de la responsabilidad frente al fisco de quienes participaron en la gestión o adquisición de empresas.

Bajo esta figura, denominada “responsabilidad solidaria”, determinadas personas distintas al contribuyente principal podrían verse obligadas a responder por obligaciones tributarias ajenas, conforme a los supuestos previstos en el Código Tributario peruano. Su aplicación puede involucrar a gerentes, socios, adquirentes, cónyuges, padres y otros sujetos, convirtiendo su análisis en un tema de creciente interés para profesionales y empresas.

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Frente a este escenario, el Diario Oficial El Peruano, a través de Normas Legales, organiza el webinar “Responsabilidad solidaria por deudas tributarias para gerentes, socios, adquirentes y otros”, espacio académico donde se desarrollarán los siguientes temas:

• Tratamiento de deudas tributarias e intereses.• ¿Quiénes son considerados responsables solidarios?• Alcances de la responsabilidad tributaria.• Límites temporales y cuantitativos de la obligación.• Pronunciamientos y criterios de la Sunat.• Alternativas frente a acciones inductivas.

La ponencia estará a cargo del Dr. Jorge Picón Gonzales, destacado abogado tributarista. Ocupó diversos cargos directivos en la Sunat, incluido el de Intendente Nacional Jurídico. Cuenta con más de 25 años de trayectoria docente en maestrías y programas de posgrado en ESAN, Universidad de Lima y UPC. Es autor de múltiples libros y centenares de artículos especializados en derecho tributario, consolidándose como una de las voces referentes de la materia en el Perú.

Picón es Abogado por la Universidad de Lima, magíster en Administración de Empresas por ESAN y doctor en Derecho Empresarial por la Universidad de Sevilla.

Datos del evento:

Fecha: Miércoles 17 de junio de 2025

Hora: 11:00 a. m. (hora Lima, Perú)

Modalidad: Virtual · Plataforma Zoom | Transmisión también por canales digitales de El Diario Oficial El Peruano

La participación será gratuita previo registro en el siguiente enlace: https://us02web.zoom.us/meeting/register/CV2iLkTMSyGmJadD1IR...

La actividad está dirigida a gerentes, empresarios, estudios contables, abogados, tributaristas, auditores, funcionarios públicos, consultores y profesionales vinculados a la gestión tributaria y empresarial.

Los asistentes que requieran una constancia de participación podrán obtenerla por un costo de S/20 (inc. IGV). Para los suscriptores del Diario Oficial El Peruano, la constancia será emitida de forma gratuita.

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