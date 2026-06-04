Perú.- Restaurante peruano en España es reconocido con galardón al pan con chicharrón

Andina/Difusión

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

El sabor peruano sigue ganando terreno en Europa. El tradicional pan con chicharrón fue reconocido por segundo año consecutivo como el “Mejor Bocata Delivery by Glovo” en el III Campeonato de España de Bocatas 2026, uno de los certámenes gastronómicos más importantes del sector en ese país.

El galardón no solo premia la calidad de una receta emblemática del Perú, sino que también evidencia el creciente posicionamiento de la gastronomía peruana en el mercado español, donde nuevas propuestas culinarias vienen conquistando a consumidores cada vez más interesados en sabores auténticos y experiencias gastronómicas diferentes.

-Indecopi monitorea grifos para verificar respeto de derechos de consumidores

La distinción fue otorgada a Cholito Lindo, que ha obtenido este reconocimiento por segunda vez consecutiva desde la apertura del campeonato hace apenas dos años, lo que eleva el éxito de la cocina peruana a nivel internacional.

“Este reconocimiento confirma que la gastronomía peruana sigue conectando con el público español desde la autenticidad y el sabor. El pan con chicharrón tiene una identidad muy potente y creemos que recién está comenzando su crecimiento fuera del Perú”, afirmó Gary Llempén, fundador y CEO de Grupo Ceviche, matriz del referido restaurante.

El reconocimiento también refleja la evolución de los hábitos de consumo en el mercado español. El crecimiento sostenido de las plataformas de delivery ha abierto nuevas oportunidades para propuestas gastronómicas especializadas, permitiendo que productos tradicionales como el pan con chicharrón encuentren una audiencia más amplia.

Según Llempén, el potencial de crecimiento del producto es significativo. “El pan con chicharrón tiene todo para convertirse en una categoría de consumo masivo. Es rápido, potente en sabor, versátil y conecta muy bien con el estilo de consumo urbano actual”, señaló.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });