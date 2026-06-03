¿Retiraste tu CTS? Aprende aquí cómo tomar decisiones informadas sobre tu dinero

Andina/Ricardo Cuba

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

Mayo trajo un movimiento financiero importante para los trabajadores formales: el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Este ingreso extraordinario representa una oportunidad para el fortalecimiento de la salud financiera y crediticia, puede ayudarte a ordenar tus finanzas, reducir deudas, ahorrar o planificar metas futuras si lo gestionas correctamente ya que aún puede retirarse.

La buena organización financiera es fundamental, sobre todo cuando existe un ingreso extra. Según el estudio “Perfil financiero de los jóvenes de Lima Metropolitana y Callao”, elaborado por Experian Perú, más de la mitad (56%) aún no planifica sus gastos y el 70% afirma sentirse preocupado por su situación económica. A esto se suma una brecha en el conocimiento sobre el historial crediticio: solo el 38% de los jóvenes sabe qué es, y el 36% nunca lo ha revisado, incluso habiendo escuchado sobre él.

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Conocer tu información financiera es una de las tareas más importantes para tomar decisiones inteligentes. Cuando tienes acceso a tus datos organizados y actualizados, puedes entender tu comportamiento financiero, identificar oportunidades de mejora y actuar con mayor seguridad.

Esto te permite priorizar pagos, evitar el sobreendeudamiento y planificar con base en información real. Ya sea que recibas tu CTS o cuentes con un ingreso extraordinario, evalúa tus necesidades, define tus objetivos y considera opciones como el ahorro, la inversión o el pago de deudas. Este ingreso puede ser una oportunidad para construir estabilidad, no solo para cubrir urgencias.

En ese sentido, Sentinel ofrece una guía que te puede acompañar en el proceso de construir una relación más informada, responsable y sostenible con tus finanzas:

-Conoce tu situación financiera antes de decidir. El primer paso para tomar buenas decisiones es tener tu información clara. Para ello, revisa tu historial y puntaje crediticio en las centrales de riesgo para conocer tu posición actual y planificar con base en datos reales.

-Organiza tus pagos y cumple con tus compromisos. Mantener tus deudas al día mejora tu reputación crediticia y te permite acceder a mejores oportunidades financieras; por ello, es importante que priorices el pago de tus obligaciones ante estos nuevos ingresos.

-Evalúa antes de endeudarte. Antes de asumir un crédito o compra a plazos, analiza si realmente lo necesitas y si tu presupuesto puede sostenerlo. Lo más recomendado es que la cuota mensual no supere el 30% o 35% de tus ingresos netos.

-Destina parte de tus ingresos al ahorro. Los especialistas recomiendan ahorrar al menos el 10% de tus ingresos mensuales. Este hábito no solo te brinda un fondo de emergencia ante imprevistos, sino que también te da margen para decidir con libertad y sin presiones financieras.

Tomar decisiones financieras importantes requiere información clara. En esos momentos, Mi Sentinel se convierte en tu aliado, porque te permite conocer tu historial crediticio, entender tu comportamiento financiero y proyectar tus metas con mayor seguridad. Tener esta visibilidad no solo te ayuda a evitar errores, sino que te da el control para construir un futuro financiero más sólido.”, afirmó Aldo Saavedra, gerente de ECS en Experian Perú.

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