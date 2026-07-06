Roadshow de inversiones impulsa proyectos turísticos por S/ 96 millones en Áncash

Andina/Difusión

Lima 7 Jul. (ANDINA) -

El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Berthin Gómez, lideró el Roadshow de Inversiones en Turismo – Región Áncash, donde se presentó una cartera de cinco proyectos turísticos valorizados en 96 millones de soles, a través de su Unidad Ejecutora de Inversión en Comercio Exterior y Turismo (UICET).

“El Mincetur ha puesto a disposición una cartera estratégica de cinco proyectos turísticos por un monto total de 96 millones de soles, los cuales están diseñados para ejecutarse mediante Obras por Impuestos (OxI) en destinos emblemáticos como Chavín de Huántar, la Cordillera Blanca y la costa de Áncash. Estos proyectos no solo mejoran la infraestructura; fortalecen cadenas de valor, generan empleo local y elevan la competitividad del destino”, detalló el ministro Gómez.

-Gobierno impulsa inversiones por más de US$ 2,300 millones para modernizar 7 puertos

Losproyectos son el mejoramiento de los servicios turísticos de la laguna Chinancocha-Llanganuco(Yungay), lapuesta en valor de la Cueva Guitarrero(Shupluy), elmejoramiento de los servicios turísticos del Pueblo Histórico de Chavín de Huántar(Huari), elfortalecimiento de la infraestructura turística del pueblo de Chacas(Asunción) y elmejoramiento del entorno turístico de la playa Tortugas(Comandante Noel, Casma).

Durante el roadshow, que contó con la presencia de la viceministra de Turismo, Aracelly Laca; la gobernadora regional encargada de Áncash, Angelly Epifanía Chávez; y la vicepresidenta de Sostenibilidad de Antamina, Claudia Cooper; se suscribió una Declaración Conjunta mediante la cual estacompañía minera se comprometió a financiar el expediente técnico del proyecto de mejoramiento de los servicios turísticos del poblado de Chavín de Huántar.

El ministro Gómez señaló que este acuerdo marca un hito en la cooperación público-privada en favor del turismo y demuestra el compromiso de la empresaAntaminaque apuesta por el desarrollo de las comunidades en su área de influencia con gran sentido de responsabilidad social.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer la articulación entre el Estado y el sector privado con el fin de acelerar el cierre de brechas en infraestructura turística y consolidar aÁncashcomo uno de los principales destinos para la inversión y el desarrollo turístico del Perú.

“Invitamos a la empresa privada a invertir con visión de largo plazo: las obras que construyamos hoy son la base de un turismo sostenible y de alto valor que beneficiará a miles de familias ancashinas”, señaló.

El Roadshow también permitió presentar oportunidades de inversión complementarias como elProyecto Teleférico Huascarán, promovido por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) y valorizado en aproximadamente 95 millones de dólares, así como el proyecto del Servicio de Vigilancia y Control delParque Nacional Huascarán, impulsado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) por 36 millones de soles, orientado a fortalecer la seguridad y conservación de uno de los principales atractivos naturales del país.

El titular del Mincetur también destacó que Áncash reúne condiciones excepcionales para atraer nuevas inversiones y destacó las recientes distinciones como el reconocimiento deHuaraz entre los 10 mejores destinos de aventura para 2026 por la revista Forbes y el premio a Áncash como Mejor Destino de Aventura del Mundo 2025, factores que fortalecen su competitividad turística.

En el evento también estuvieron presentes el alcalde provincial de Yungay, José Romero; el alcalde provincial de Asunción, Bailón Pajuelo; además de representantes del Ministerio de Cultura, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), ProInversión, Sernanp, la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur), la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit Perú) y diversas empresas privadas, quienes sostuvieron reuniones de negocios para explorar el financiamiento de proyectos turísticos estratégicos en la región.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });