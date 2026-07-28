Rogers Valencia Espinoza jura como nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo

Andina/Rogers Valencia Retorna Como Titular Del

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomó juramento a Rogers Martín Valencia Espinoza como el nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Valencia es gestor público y empresario cusqueño con más de 35 años de trayectoria en los sectores de cultura y turismo.

Ha liderado importantes iniciativas como director y gerente general de empresas turísticas, destacando su rol en Andean Lodges y Auqui Mountain Spirit, además de ser pionero en el desarrollo de experiencias únicas como el Camino al Apu Ausangate.

En el ámbito público se desempeñó como ministro de Comercio Exterior y Turismo y como ministro de Cultura, así como Viceministro de Turismo.

Actualmente preside el directorio del Instituto Cusqueño de Economía.

Es magíster en Marketing Turístico y Hotelero por la Universidad San Martín de Porres y ha sido reconocido con distinciones otorgadas por Bélgica, el rey de España y la Municipalidad del Cusco.

Asimismo, ha ejercido la docencia y ha contribuido como consultor internacional en proyectos de turismo sostenible y desarrollo comunitario en América Latina.