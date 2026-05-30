Rotación laboral: falta de liderazgo y comunicación impulsan la salida de talento

Andina/Difusión

Lima 30 May. (ANDINA) -

Los motivos detrás de la rotación laboral en Perú están cambiando. Más allá del salario, comienzan a tomar fuerza factores menos visibles, pero determinantes en la experiencia diaria de los trabajadores: la calidad del liderazgo, la comunicación y las oportunidades reales de desarrollo dentro de las organizaciones.

El informe sobre percepciones de liderazgo hecho por Rankmi, revela que 1 de cada 3 trabajadores recibe orientación útil de su jefatura solo cada tres meses o incluso con menor frecuencia, un nivel insuficiente para sostener el alineamiento y el compromiso en los equipos. Este grupo presenta un mayor riesgo de desconexión, pérdida de enfoque en sus objetivos y eventual salida de la organización.

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El problema no se limita a la frecuencia de esta orientación. El estudio muestra que los trabajadores esperan de sus líderes principalmente tres capacidades: desarrollo del equipo (23.8%), escucha activa (21.3%) y autonomía con apoyo (20.7%), concentrando más del 65% de las expectativas. En el contexto peruano, donde la relación con la jefatura tiene un peso clave en la experiencia laboral, la ausencia de estos elementos debilita directamente el vínculo entre trabajador y empresa.

A esto se suma evidencia local que refuerza la magnitud del problema. Según un estudio de Bumeran, el 71% de trabajadores en Perú ha considerado renunciar debido a problemas con sus jefes, lo que confirma el impacto directo del liderazgo en la decisión de permanecer o no en una organización. En la misma línea, de acuerdo con ESAN, hasta el 80% de la rotación laboral puede estar vinculada a una mala gestión del liderazgo, evidenciando que este factor no es secundario, sino estructural en la pérdida de talento.

Las principales fuentes de desmotivación identificadas en el estudio, como la falta de reconocimiento (23.2%), percepciones de favoritismo o injusticia (20.4%) y una comunicación deficiente (18.1%), explican gran parte del deterioro en la experiencia laboral. Estas fricciones, cuando no se gestionan, generan un entorno que empuja progresivamente a los trabajadores a buscar nuevas oportunidades.

“La rotación deja de ser una decisión impulsada únicamente por mejores ofertas económicas y pasa a reflejar problemas más profundos en la gestión de personas. La ausencia de liderazgo efectivo, junto con una baja calidad en la interacción diaria, termina impactando directamente en la permanencia del talento”, agregó Felipe Cuadra, Director de RRHH & Cofundador de Rankmi.

El desafío para las empresas en Perú ya no está solo en atraer personas, sino en lograr que se queden. Fortalecer el liderazgo, asegurar una comunicación constante y generar espacios reales de desarrollo se vuelve clave para reducir la rotación y sostener equipos comprometidos en el tiempo.

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