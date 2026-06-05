Ruta Lima-Barcelona impulsará el turismo receptivo de alto impacto y viajes de negocios

Perú.- Aeropuerto Jorge Chávez y el Perú compiten por premios turísticos de Sudamérica - Andina/Daniel Bracamonte

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) destacó la inauguración de la ruta aérea Barcelona–Lima operada por Level, que fortalece la conectividad directa del Perú con España y Europa.

La nueva ruta es un gran avance para la conectividad aérea internacional del país, pues facilita el arribo de turismo vacacional y de negocios, optimiza el tiempo de viaje y facilita el arribo no solo de ciudadanos españoles, sino también de flujos turísticos provenientes de otros mercados estratégicos de Europa.

La reactivación de esta ruta aérea responde a la creciente demanda entre Lima y Cataluña, que mantuvo conexión directa hasta el 2020.

Tres frecuencias semanales

Cabe señalar, que la nueva conexión, que inició operaciones el 3 de junio en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, tendrá tres frecuencias semanales (miércoles, viernes y domingo) y cuenta con aeronaves Airbus A330 con capacidad para 300 pasajeros.

Con la incorporación de los vuelos directos de LEVEL entre Lima y Barcelona, Lima se convierte en el tercer destino de esa aerolínea en América del Sur, sumándose a las operaciones existentes en Buenos Aires (Argentina) y Santiago de Chile.

Impacto económico y mercado emisor

El Mincetur subrayó que la conectividad es clave para dinamizar la actividad turística receptiva, generar divisas, promover el empleo descentralizado y estimular las economías locales. La reapertura de la ruta abre oportunidades para agencias de viajes, alojamientos, restaurantes, guías y artesanos al conectar con un mercado de alto valor.

Según el Estudio Turismo Receptivo 2025 de Mincetur, el visitante español registra un gasto promedio por estancia de 1,719 dólares y una estadía media de 12 noches.

144,294 visitantes españoles

En el 2025 llegaron 144,294 visitantes españoles (crecimiento de 4.7% respecto al 2024) y en el primer cuatrimestre del 2026 entraron 40,682 turistas desde España, consolidando a este país como un mercado emisor clave.

Mincetur, en coordinación con PromPerú, continuará las acciones de posicionamiento y promoción internacional para convertir la mayor disponibilidad de rutas en un incremento sostenible de visitantes de alto impacto, y fortalecer la competitividad del Perú como destino preferente para el viajero europeo.