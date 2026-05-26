Ruta Productiva Exportadora amplía servicios gratuitos con nuevas instituciones aliadas

Andina/Difusión

Lima 27 May. (ANDINA) -

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes, dio la bienvenida a cuatro nuevas instituciones aliadas que se incorporan a la Ruta Productiva Exportadora (RPE), iniciativa liderada por su sector orientada a fortalecer las exportaciones de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y organizaciones de productores de diversas regiones.

Las entidades que se suman a la RPE son el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación (ProInnóvate) y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec).

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“Con la suma de estas cuatro entidades, somos 18 instituciones que trabajan de forma articulada, a través de la RPE, para brindar una cartera de servicios gratuitos a disposición de las empresas y organizaciones de productores que buscan seguir creciendo y apostar por los mercados internacionales”, señaló el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

La RPE comenzó en el año 2019 como un proyecto piloto en tres regiones con 150 beneficiarios. Actualmente, tiene alcance nacional y atiende a más de 600 mipymes, asociaciones y cooperativas de productores exportadores o con potencial exportador.

“Con la RPE, vinculamos servicios en ámbitos como desarrollo productivo, gestión empresarial, sostenibilidad ambiental y comercio exterior, contribuyendo a que se exporte mejor, con mayor valor agregado y de manera sostenible. Juntos estamos construyendo una base exportadora más sólida y competitiva, logrando que cada vez más empresas vean una oportunidad para expandir sus negocios”, detalló.

Las cuatro instituciones que se suman a la RPE ampliarán los servicios gratuitos a los 110 ya existentes que reciben los beneficiarios, entre ellos, asesoría técnica y capacitaciones especializadas.

El Inacal impulsará la adopción de prácticas de gestión de la calidad; el Indecopi ayudará a generar mayor valor agregado al fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual; ProInnóvate brindará orientación para acceder a programas de financiamiento para el desarrollo productivo-exportador; y Concytec promoverá la innovación, así como el desarrollo y transferencia tecnológica aplicada al sector productivo.

La ceremonia contó con la presencia del viceministro de Comercio Exterior, César Llona; el viceministro de MYPE e Industria, Juan Carlos Requejo; la directora general de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior, Mariella Amemiya; la directora ejecutiva de ProInnóvate, Vanessa Sánchez; el presidente ejecutivo de Inacal, César José Bernabé, el presidente ejecutivo de Indecopi, Juan Carlos del Prado; y el presidente de Concytec, Sixto Sánchez; así como representantes de las organizaciones integrantes de la RPE.

Posteriormente, se realizó la Segunda Sesión de la Comisión Multisectorial de la Ruta Productiva Exportadora, liderada por el viceministro Llona, quien reafirmó el compromiso del sector por continuar impulsando esta iniciativa multisectorial y consolidar a la RPE como una política pública sostenible en beneficio del país.

La Ruta Productiva Exportadora (RPE) es un instrumento estratégico multisectorial, mediante el cual se articula, los servicios de desarrollo productivo exportador que ofrecen diversas entidades públicas, liderada por Mincetur en colaboración con el Ministerio de la Producción, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio del Ambiente, Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), Agromercado, Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).

También con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas), Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y Consejo Nacional de Competitividad y Formalización.

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