¿Sabías que hay estándares de calidad establecidos para preparar un ceviche peruano?

Andina/El Ceviche Es El Plato Bandera Del Perú.

Lima 28 Jun. (ANDINA) -

En el marco del Día Nacional del Ceviche, ¿Sabías que el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), promueve la aplicación de Normas Técnicas Peruanas (NTP) que contribuyen a asegurar la calidad, inocuidad y trazabilidad de los principales ingredientes utilizados en la preparación de este emblemático plato?

Estas herramientas fortalecen las buenas prácticas a lo largo de la cadena de suministro y brindan mayor confianza a los consumidores, productores y establecimientos gastronómicos.

El ceviche representa una de las expresiones más emblemáticas de la identidad gastronómica peruana.

Su preparación reúne la riqueza de nuestros recursos marinos y agrícolas, así como el esfuerzo de pescadores artesanales, agricultores, comerciantes y cocineros que forman parte de una cadena productiva que genera empleo y desarrollo en diversas regiones del país.

Además, este símbolo de la cocina peruana fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En este contexto, la adopción de estándares técnicos contribuye a que los consumidores accedan a productos seguros y permite que restaurantes, cevicherías y emprendimientos gastronómicos refuercen la confianza de sus clientes mediante el uso de insumos que cumplen requisitos de calidad establecidos.

La calidad de un buen ceviche comienza con sus ingredientes:

El principal ingrediente del ceviche es el pescado fresco. Por ello, la Norma Técnica Peruana“NTP 041.001:2019 (revisada en 2025) PESCADO FRESCO. Requisitos”establece criterios para evaluar su frescura y calidad.

Según la norma, un pescado clasificado con categoría de frescura "muy bueno" debe presentar olor característico de la especie, piel brillante y húmeda, ojos brillantes con córnea transparente, branquias de color rojo vivo, y músculo firme y elástico.

Asimismo, debe conservarse a temperaturas cercanas a los 0 °C y manipularse bajo condiciones higiénicas que eviten cualquier contaminación.

También se recomienda adquirir pescado únicamente en establecimientos autorizados, verificar que se encuentre adecuadamente refrigerado y evitar productos expuestos al sol o a temperaturas inadecuadas.

La calidad del limón es fundamental para lograr el sabor característico del ceviche peruano. La“NTP 011.006:2005. Limón sutil”establece requisitos para esta variedad de cítrico destinada al consumo fresco.

La norma señala que los frutos deben presentarse enteros, sanos y con suficiente contenido de jugo. Para asegurar las condiciones adecuadas, el jugo debe representar como mínimo el 40 % del peso del fruto.

El camote, acompañamiento tradicional del ceviche, también cuenta con requisitos definidos en la“NTP 011.120:2024. CAMOTE Y SUS DERIVADOS. Requisitos”.La norma establece que debe encontrarse entero, firme, limpio y libre de daños causados por pudrición, insectos, hongos u otros contaminantes.

Además, debe contar con una adecuada identificación y etiquetado que facilite su trazabilidad, mientras que los envases utilizados para su comercialización deben brindar protección durante el transporte y almacenamiento.

La tradicional cancha serrana que acompaña al ceviche está contemplada en la“NTP 205.083:2019 MAÍZ AMILÁCEO. Maíz cancha. Requisitos”.Esta norma establece que el producto debe estar libre de materias extrañas, insectos, hongos y granos fermentados o deteriorados, además de conservar sus características propias de olor y sabor.

Los envases empleados para su comercialización deben ser aptos para alimentos y preservar las condiciones higiénicas, nutricionales y sensoriales del producto.

De esta manera, el Inacal reafirma su compromiso con la promoción de estándares que contribuyen a proteger la salud de la población, fortalecer la competitividad de la gastronomía peruana y preservar la autenticidad de uno de los principales símbolos culinarios del país.