Sale primer embarque de exportación de conchas de abanico hacia Paraguay

Andina/Sale Primer Embarque De Exportación De

Lima 20 Jul. (ANDINA) -

La Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes), entidad adscrita al Ministerio de la Producción, realizó la inspección y certificación del primer embarque nacional de exportación de vieiras (conchas de abanico) hacia Paraguay, marcando un hito para las exportaciones acuícolas peruanas.

De este modo, verificó que el lote de 4.78 toneladas de conchas de abanico valorizadas aproximadamente en 66,000 dólares cumpla con las normativas sanitarias y de inocuidad exigidas por el mercado paraguayo.Asimismo, certificó que la zona de producción y la planta de procesamiento de conchas de abanico opera bajo los más altos estándares internacionales de calidad e inocuidad, dando paso al despacho de los productos hidrobiológicos hacia Paraguay.

Sanipes fiscaliza la producción y procesamiento de productos hidrobiológicos como la concha de abanico para garantizar su sanidad e inocuidad, con el fin de proteger la salud pública, asegurando que estos alimentos no transmitan enfermedades y cumplan con los estándares exigidos para su comercialización nacional y exportación.ExportacionesEn los primeros tres meses del presente año, se exportaron conchas de abanico por un valor de 77 millones de dólares, cuyos principales destinos fueron Estados Unidos, Francia y España.Durante el año pasado, las exportaciones peruanas de concha de abanico alcanzaron un valor superior a los 188 millones de dólares, siendo los principales destinos Estados Unidos, Francia y España. En dicho periodo se consolidó como uno de los principales productos acuícolas del país.

(FIN) NDP/SDD