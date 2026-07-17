Salón del Cacao: cadena del fruto peruano generó más de 1.3 millones de empleos

Andina/El Produce Reafirmó El Compromiso Con El

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

La cadena productiva del cacao generó más de 1.3 millones de empleos directos, equivalentes al 7.7% de la población económicamente activa (PEA) ocupada y la producción nacional alcanzó las 172,5000 toneladas en 2025, un crecimiento de 5.7% respecto al año anterior, informó hoy el ministro de la Producción, César Quispe Luján.

Durante la inauguración de "El gran encuentro del chocolate de origen peruano", como parte del XVII Salón del Cacao y Chocolate Internacional 2026, señaló que las exportaciones peruanas del fruto y sus derivados pasaron de 304 millones de dólares en 2021 a 1619 millones de dólares en 2025, reflejando el creciente posicionamiento del cacao peruano en los mercados internacionales.

El titular del Ministerio de la Producción (Produce) resaltó que el crecimiento del cacao peruano representa una oportunidad para impulsar una mayor transformación productiva.

"El gran desafío que compartimos desde el Ministerio de la Producción es acelerar el tránsito hacia el valor agregado. Queremos que nuestros productores y cooperativas no solo comercialicen materia prima, sino que también participen de procesos de innovación, calidad y transformación que les permitan competir en los mercados internacionales más exigentes", afirmó.

Cadena estratégicaSeñaló que el respaldo de Produce a esta cadena estratégica se refleja en la participación de sus diferentes programas y direcciones durante el Salón.

El ITP red CITE presenta servicios tecnológicos especializados y acompaña la exhibición comercial de siete mypes de Cusco, Lima, Loreto y Madre de Dios; el Programa Nacional Tu Empresa brinda asesoría en formalización, gestión empresarial y transformación digital; Inacal difunde 56 Normas Técnicas Peruanas y 10 guías de implementación para el sector; y ProInnóvate da a conocer las oportunidades de financiamiento para organizaciones de mujeres cacaoteras.

Produce también desarrollará la rueda de negocios del Salón del Cacao y Chocolate, que reunirá a 72 organizaciones ofertantes de 14 regiones, entre ellas 25 cooperativas agrarias y ocho asociaciones de productores con compradores de Lima. Se prevé desarrollar más de 180 citas comerciales y superar 1.5 millones de soles en intenciones de compra anuales.

ExhibiciónComo parte del encuentro, el ministro participó en la inauguración del estand de Aprochoc y recorrió los espacios de exhibición de las cooperativas y mypes que reciben asistencia de los distintos programas del Ministerio de la Producción.

Asistieron Massimo Bloch, director de la Cooperación Económica Suiza en el Perú; Paula Carrión, directora de SeCompetitivo; Michele Leoni, presidente de Aprochoc; y Martha Lanares, presidenta de Appcacao.

Desde Produce se reafirmó el compromiso con el fortalecimiento de la cadena productiva del cacao mediante innovación, desarrollo tecnológico, articulación comercial y acceso a nuevos mercados.