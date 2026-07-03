Perú.- Sanipes lanza manual que reduce en 45% el tiempo de inspección sanitaria

Andina/Difusión

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

La Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes) aprobó el Manual para la Fiscalización Sanitaria de las Plantas de Procesamiento en el Marco de la Fiscalización Basada en Riesgos (FBR), herramienta con la que proyecta reducir hasta en 45% el tiempo de las inspecciones sanitarias y agilizar las operaciones de las plantas procesadoras de productos hidrobiológicos.

La medida forma parte de la estrategia de la entidad, adscrita al Ministerio de la Producción, para modernizar la fiscalización sanitaria, fortalecer la inocuidad alimentaria e impulsar las exportaciones de productos hidrobiológicos.La presidenta ejecutiva de Sanipes, Mónica Saavedra, destacó que el manual transforma el modelo tradicional de inspección al incorporar una vigilancia sanitaria predictiva e inteligente para las más de 400 plantas de procesamiento habilitadas en el país."Permite cerrar brechas de inocuidad y elevar los estándares de la cadena de valor pesquera y acuícola", afirmó.Asimismo, explicó que la reducción de hasta 45% en los tiempos de inspección disminuirá la espera en las etapas de procesamiento y almacenamiento de las empresas."Esto agiliza la actividad comercial de los principales productos hidrobiológicos de alta demanda en los mercados nacionales e internacionales, como conchas de abanico, trucha, pota y langostinos, entre otros", indicó.Saavedra agregó que la modernización se implementará sin generar costos adicionales para el Estado, ya que el despliegue se realizará con presupuesto y recursos humanos propios, redistribuyendo las horas de trabajo desde operadores ubicados en zonas de bajo riesgo hacia áreas críticas de la cadena de valor pesquera y acuícola.Beneficios del nuevo modeloSanipes señaló que la Fiscalización Basada en Riesgos ofrecerá tres beneficios principales. El primero es que los operadores de plantas conocerán previamente los criterios con los que serán evaluados, fortaleciendo la seguridad jurídica para las inversiones.En segundo lugar, al sustentarse en el historial de productos y de factores de riesgo consolidados por la entidad, permitirá que los fiscalizadores actúen de manera preventiva antes de que los productos lleguen a su destino.Asimismo, el uso de herramientas estadísticas para medir la variabilidad del riesgo contribuirá a garantizar la equivalencia sanitaria exigida por las autoridades de diversos mercados internacionales, protegiendo el valor de las exportaciones hidrobiológicas.Sanipes indicó que, con la aprobación e implementación de este manual, busca posicionarse a la vanguardia de las autoridades sanitarias de América Latina, promoviendo una mayor eficiencia administrativa y el uso de criterios científicos para fortalecer el desarrollo sostenible del sector.El manual fue aprobado mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 066-2026-SANIPES/PE.Como dato adicional, la entidad informó que la brecha de infraestructuras pesqueras y acuícolas con condiciones sanitarias adecuadas pasó de 70% en el 2020 a 82% al cierre del 2025, contribuyendo a la protección de la salud pública.

(FIN) NDP/JAM