Perú.- Sanipes logra certificación ISO 9001:2015 por su Sistema de Gestión de la Calidad

Andina/Sanipes Reafirma Su Rol Estratégico En La

Lima 30 May. (ANDINA) -

La Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes), entidad adscrita al Ministerio de la Producción (Produce), recibió por parte de la empresa auditora GCB Global Certification Bureau S.A. la certificación ISO 9001:2015 por su Sistema de Gestión de la Calidad.

Ello, tras culminar un

riguroso proceso de auditorías que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma internacional.

La obtención de esta certificacióngarantiza que los procesos de “emisión de certificado sanitario con fines de exportación para productos hidrobiológicos congelados” y la “emisión de certificado sanitario para productos hidrobiológicos en conserva para el mercado nacional” operan bajo criterios de eficiencia, transparenciay rigor internacional.

Durante la ceremonia de entrega, el ministro de la Producción, César Quispe Luján, resaltó que este importante logro refleja el trabajo técnico y articulado que viene realizando el sector para fortalecer la competitividad de la pesca y la acuicultura peruana.

"Cuando se quiere hacer las cosas diferentes y se busca certificar los procesos,lo que se genera es una enorme confiabilidad, porque estamos hablando de salud humana; estamos hablando de productos que va a consumir el ser humano.Saber que un certificado cuenta con todo un protocolo de seguridad, de proceso y de trazabilidad ante cualquier contingencia, es lo que nos da total tranquilidad”, destacó el ministro.

Con este importante logro, Sanipes –como autoridad sanitaria que garantiza la sanidad e inocuidad de los recursos y productos hidrobiológicos en toda la cadena de valor pesquera y acuícola–

reafirma su rol estratégico en la protección de la salud pública y la seguridad alimentaria.