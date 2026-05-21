Andina

Lima 22 May. (ANDINA) -

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó a Financiera Efectiva S.A. su conversión a entidad bancaria, bajo la nueva denominación de Banco Efectiva.

La modificación del tipo de licencia, mediante Resolución SBS N.°01444-2026 del 20 de mayo, responde a la estrategia de crecimiento de la empresa orientada a ampliar su ámbito de operación, fortalecer su posicionamiento competitivo y consolidar su modelo de negocio en el mercado financiero.

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La entidad registra más de 25 años de trayectoria, una cartera de créditos superior a 1,300 millones de soles y una base de más de 260,000 clientes.

En términos de enfoque comercial, la entidad mantendrá su especialización en el segmento de créditos minoristas y el desarrollo de productos pasivos. Su incorporación como entidad bancaria contribuirá a dinamizar la competencia, promover la innovación y profundizar la inclusión financiera en el sistema.

Cabe destacar que, en el proceso de evaluación para la autorización, la SBS valoró aspectos clave como la viabilidad del modelo de negocio, la idoneidad y experiencia de los accionistas y de la plana directiva; así como el cumplimiento de los requerimientos prudenciales en materia de solvencia y gestión integral de riesgos, conforme a la normativa vigente.