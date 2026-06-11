Archivo - Perú.- Sistema Financiero Peruano es sólido y está preparado para afrontar choques externos - Andina/Internet/Medios - Archivo

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó el funcionamiento de Prex Perú Empresa de Crédito S.A. como empresa de créditos y le otorgó autorización para desarrollar operaciones de emisión de dinero electrónico.

La medida fue oficializada mediante la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2523126-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución SBS N.° 01561-2026, publicada en el boletín de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano.

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Según la resolución, la entidad cumplió con los requisitos establecidos por laSBSpara el inicio de sus operaciones, tras verificarse que se encuentra técnica y administrativamente habilitada para operar en el sistema financiero.

Asimismo, la superintendencia señaló que la empresa presentó la documentación requerida para realizar operaciones vinculadas a la emisión de dinero electrónico, las cuales fueron evaluadas favorablemente. Además, contó con la opinión del Banco Central de Reserva (BCR), que no encontró inconvenientes para dicha autorización.

La norma precisa quePrex Perúdeberá mantener un capital social mínimo no menor a la suma de los capitales mínimos vigentes exigidos para las empresas de créditos y las empresas emisoras de dinero electrónico. Para el trimestre abril-junio de 2026, dicho monto asciende a 4.49 millones de soles.

Finalmente, la SBS dispuso que la empresa remita una solicitud adicional para obtener la autorización de implementación de la emisión dedinero electrónicoy ordenó la emisión del correspondiente Certificado de Autorización de Funcionamiento, el cual deberá ser publicado conforme a la normativa vigente.

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