SBS declaró disolución de Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Abancay

Andina

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) declaró la disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Abancay, por encontrarse en la causal de pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa.

A través de la Resolución SBS N° 01525-2026, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se excluyó a Rural Abancay del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público.

La norma también indica que, a partir de la fecha, quedan prohibidas las siguientes acciones respecto a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Abancay:

- Iniciar en su contra procesos judiciales o administrativos para el cobro de acreencias a su cargo.

- Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales dictadas en su contra.

- Constituir gravámenes sobre algunos de sus bienes en garantía de las obligaciones que le conciernen.

- Hacer pagos, adelantos o compensaciones, o asumir obligaciones por cuenta de ella, con los fondos o bienes que le pertenezcan y se encuentren en poder de terceros.

- Constituir medida cautelar contra sus bienes.

La SBS designó a Aldo Erick Rojas Sánchez y Alex Fernando Valderrama Arce como administradores temporales, principal y alterno, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Abancay.

La norma faculta a los administradores temporales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Abancay para que, en representación de la SBS, realicen los actos necesarios para llevar adelante la disolución de la mencionada cooperativa.

(FIN) CNA