SBS deja sin efecto régimen de intervención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuria

Archivo - Perú.- Normas Legales: Gobierno designa a Sergio Espinosa jefe de la SBS - Andina/Internet/Medios - Archivo

Lima 23 May. (ANDINA) -

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dispuso concluir el régimen de intervención aplicado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuria (COOPAC Kuria), luego de verificarse el levantamiento de la causal que motivó la medida extraordinaria adoptada en abril de este año.

De acuerdo con la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2518373-1" target="_blank">Resolución SBS N.° 01455-2026, publicada este sábado en el Boletín de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano, la entidad supervisora determinó quela cooperativa logró revertir la pérdida total de su capital social y reserva cooperativa, situación que había originado su intervención debido a un patrimonio negativo de 21.9 millones de soles al cierre del 2025.

-INEI: Demanda interna impulsó el crecimiento del PBI en 3.5% en primer trimestre de 2026

La SBS indicó que, durante el proceso de intervención,socios de la cooperativa presentaron autorizaciones para la capitalización de acreencias por un monto total de 22.7 millones, recursos considerados suficientes para revertir el déficit patrimonial registrado.

Según la resolución, entre el 9 y el 14 de mayo se presentaron 24 cartas de autorización de capitalización correspondientes a igual número de socios, involucrando 63 cuentas de depósitos. La evaluación de la documentación permitió acreditar el consentimiento para efectuar la capitalización de dichas acreencias.

Como parte de la medida, la SBS revocó en todos sus extremos la Resolución SBS N.° 01082-2026, que dispuso originalmente la intervención de la cooperativa el pasado 14 de abril, ydejó sin efecto los poderes otorgados a los interventores designados para conducir el proceso.

Asimismo,se dispuso devolver la administración de la COOPAC Kuriaal último Consejo de Administración elegido, cuya entrega será formalizada mediante la suscripción del acta correspondiente. El levantamiento del régimen de intervención también será inscrito en los Registros Públicos, conforme a la normativa vigente.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });