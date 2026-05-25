SBS inicia devolución de depósitos de Caja Del Centro no cubiertos por el Fondo de Seguro

Archivo - Perú.- SBS deja sin efecto régimen de intervención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuria - Andina/Internet/Medios - Archivo

Lima 26 May. (ANDINA) -

El proceso de devolución de depósitos a los clientes de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Del Centro (CRAC Del Centro) en liquidación entra a una nueva etapa, informó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

En ese sentido,se ha iniciado la devolución a los clientes de los depósitos no cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósito (FSD); es decir, aquellos que excedían los 117,200 soles.

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Con esa finalidad, hoy se ha publicado el primer listado de clientes de Caja Del Centro que tienen depósitos de ahorros, a plazo fijo y cuentas por compensación de tiempo de servicio (CTS) que no cuentan con cobertura del FSD.

Para acceder a la devolución, los clientes deberán seguir el siguiente proceso:

1. Ingresar al portal institucional de la SBS para verificar que su depósito ya está disponible en la Caja Arequipa (https://www.sbs.gob.pe/crac-del-centro-en-liquidacion).

2. De encontrarse el cliente en dicho listado, puede acudir a cualquier oficina o agencia de Caja Arequipa con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

3. En el caso de los clientes con depósito CTS, pueden mantenerlo en dicha entidad financiera y/o retirar el saldo correspondiente a la libre disponibilidad.

4. En el caso que el cliente decida abrir su depósito CTS en otra entidad del sistema financiero, deberá coordinar con su empleador el traslado de dicho depósito a la entidad financiera de su preferencia.

Para cualquier consulta adicional, los interesados pueden escribir al correo electrónico atencionalcliente@cajacentro.com.pe o acercarse a la oficina principal de la Caja Del Centro en liquidación, ubicada en calle Real N.°1139-1143, distrito y provincia de Huancayo, en el horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

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