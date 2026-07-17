SBS: lucha contra lavado de activos es clave para fortalecer seguridad económica del país

Perú.- SBS propone fortalecer gestión del riesgo de crédito en cooperativas - Andina/Archivo

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

El fortalecimiento de los mecanismos para prevenir el lavado de activos y otros delitos financieros resulta fundamental para proteger la integridad del sistema económico, afirmó el superintendente de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinosa.

Durante la inauguración del LIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que se realiza en Lima, Espinosa señaló que el avance del crimen organizado y su capacidad de penetrar distintos ámbitos de la sociedad requieren respuestas coordinadas y técnicamente sólidas, mediante el intercambio de experiencias y la aplicación de un enfoque basado en riesgos.

“Con el intercambio oportuno de experiencias, el aprendizaje mutuo y la adopción decidida de un enfoque basado en riesgos, podremos anticiparnos eficazmente a su capacidad de hacer daño”, manifestó durante la ceremonia de inauguración.

El titular de la SBS explicó que la agenda del encuentro aborda los desafíos actuales para los sistemas financieros, entre ellos el uso de nuevas tecnologías, los activos virtuales, los delitos ambientales —especialmente la minería ilegal—, los riesgos asociados a organizaciones sin fines de lucro y el fortalecimiento de la cooperación entre entidades públicas y privadas.

Asimismo, destacó que el Perú mantiene desde el año 2000 un compromiso con los estándares internacionales de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, cuando se incorporó al entonces Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), actualmente Gafilat.

Durante más de dos décadas, el país ha impulsado reformas para fortalecer su marco normativo, mejorar sus capacidades institucionales y consolidar una cultura de cumplimiento alineada con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), indicó.

En el encuentro participan delegaciones de 18 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), que se reúnen en Lima para intercambiar experiencias y definir estrategias orientadas a prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Esta es la tercera ocasión en que Perú acoge una reunión de Gafilat. La última vez fue en 2019, en Arequipa, lo que refleja el reconocimiento internacional al trabajo técnico desarrollado por la UIF-Perú, unidad especializada de la SBS.