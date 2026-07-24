SBS modifica reglamento para fortalecer supervisión del sistema financiero

Perú.- SBS somete a consulta pública lineamientos del Sistema de Finanzas Abiertas - Andina/Archivo

Lima 25 Jul. (ANDINA) -

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) modificó el Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS) con la incorporación, modificación y derogación de tipos infractores vinculados a los sistemas financiero, de seguros, de pensiones y de conducta de mercado.

La actualización fue aprobada mediante la Resolución SBS N.° 01923-2026 y, según la entidad, permitirá fortalecer los mecanismos para el ejercicio de su potestad sancionadora, con el objetivo de proteger a los usuarios de los sistemas bajo su supervisión.

La norma incorpora nuevas infracciones graves y muy graves orientadas a resguardar la solvencia e integridad de las inversiones en el sistema de seguros, así como el cumplimiento de las disposiciones sobre la aplicación de tasas de interés y la liquidación de intereses en el sistema financiero.

Asimismo, refuerza la supervisión del rol que cumplen las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP) y los comités médicos en el proceso de evaluación y calificación de invalidez dentro del Sistema Privado de Pensiones (SPP).

El reglamento también incorpora infracciones relacionadas con el incumplimiento de las disposiciones sobre financiamiento a personas vinculadas y con la oportunidad del envío de información a la SBS en los procesos de transferencias y adquisiciones de cartera crediticia.

Además, modifica los tipos infractores vinculados al cumplimiento de las condiciones para la entrega de los informes de liquidación de siniestros e informes finales de ajuste, aplicables a los ajustadores de siniestros.

La SBS señaló que esta actualización forma parte de su proceso continuo de modernización regulatoria, con el propósito de adecuar el marco normativo a los nuevos riesgos que enfrentan los sistemas supervisados.