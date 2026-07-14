SBS prevé que el próximo año ingresarían nuevas entidades a competir con las AFP

Archivo - Perú.- Deutsche Bank: Perú mantiene una de las cuentas fiscales más sólidas de la región - Andina - Archivo

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

El superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinoza, anticipó hoy que el próximo año ingresarían nuevas entidades a competir en el mercado local de las administradoras de fondos de pensiones (AFP).

Indicó que la ley ya permite que las entidades financieras puedan participar en la prestación de servicios de administración de fondos de pensiones y que por lo menos hay tres grupos locales interesados en entrar a este mercado vía un banco o una empresa de seguros.

“Entiendo que han estado esperando, por un lado, la definición del panorama electoral y, por otro lado, que no se aprobara un noveno retiro que ha estado siendo discutido en este Congreso”, dijo.

“Yo creo que van a haber el próximo año no solamente ingresos de nuevos jugadores al mercado, sino también algunos de los actuales van a reconfigurarse dentro de su propio grupo económico para prestar el servicio directamente a través de una de sus empresas”,explicó en RPP.

En ese sentido, refirió que un banco podría absorber a una AFP, lo cual podría ocurrir porque sería bastante lógico por un tema de sinergias y eficiencia.

De otro lado, comentó el programa de finanzas abiertas, en el cual tiene la esperanza que sea revolucionario por la digitalización y automatización que se vive en el mundo.

“De hecho, tenemos un par de instituciones que están pidiendo licencia en el en el Perú para operar en el Perú, que son completamente bancos totalmente digitales, sin atención directa en oficinas. Y eso es lo que se viene”, afirmó.

Refirió que la principal limitante para la competencia en el sistema financiero peruano es la información, porque los bancos no comparten completamente la información financiera de cada cliente.

“¿Cuál es el limitante principal a la competencia en el Perú? la información. Porque la información suya, la información mía la tiene el banco con el que yo trabajo. Mi sueldo, mis compras en tarjeta de crédito, mis afiliaciones, mis créditos si los tuve. Todo eso lo tiene el banco. Y eso no es público”, explicó.

“Entonces, ¿en qué consiste finanzas abiertas? Algo que en Brasil ya se ha venido haciendo, en Reino Unido, por cierto, de manera muy exitosa. Consiste en empoderar al ciudadano y decirle, "Usted puede autorizar a un segundo banco o caja o financiera a que extraiga del banco número uno, la información que usted le autorice solo por el plazo que se lo autorice para que le ofrezca mejores condiciones”, detalló.

“Entonces, si yo tengo un crédito hipotecario con una tasa X, porque el banco conoce toda mi historia, a mí lo que me impide que otro banco me ofrezca mejores condiciones es que ese otro banco no tiene información sobre mí, solo la que es pública”, dijo.

“Entonces, yo armar un file y llevárselo es muy caro, construir otra vez un historial es caro, lento, complicado. Si eso se puede trasladar electrónicamente, es muy barato y muy rápido”, puntualizó.

De otro lado, el titular de la SBS, destacó que el Perú vuelve a ser sede de la reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) que agrupa a 18 países de América del Sur, Centro y Norte, para combatir el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Espinoza destacó la importancia de esta reunión para abordar el tema de la minería ilegal, porque es un problema regional y global, porque el oro ilegal termina exportándose a países como Suiza, India y Emiratos Árabes Unidos.

“Entonces, es importante en ese marco la coordinación de esfuerzos y la coordinación de políticas y la coordinación de metas, que es lo que se discute en estas reuniones, porque insisto, los problemas son comunes a la región y por lo tanto las soluciones también tienen que serlo”, explicó.

El titular de la SBS señaló que en materia de lucha contra el lavado de activos, el Perú ha avanzado mucho, como en la ley del 2024 que permite el trabajo conjunto con la Policía Nacional para luchar contra los delitos de extorsión, generando resultados positivos.

“Sin embargo, subsisten problemas y un caso específico y grave es el de la minería ilegal porque el marco legal, lo sabemos, no permite una lucha efectiva de las autoridades contra este delito”, dijo Espinoza.

Refirió que en el 2012 cuando se aprueba la Ley contra la minería ilegal, se tipifica el delito y se establece una comisión de alto para la formalización.

“Se inicia el proceso de formalización, porque hay que distinguir la minería informal o tradicional o ancestral de la minería ilegal, que son dos fenómenos distintos”, precisó.

Sin embargo, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), no ayuda a la lucha contra la minería ilegal, porque se ha prorrogado durante 14 años.

“Tenemos el Reinfo que se prorroga un año y otro año y hace al final de cuentas, que básicamente, para ponerlo muy en simple, no exista minería ilegal, porque el poseedor de un Reinfo legaliza su mineral precisamente por tener ese certificado, y eso hace muy difícil combatir a estas organizaciones”,dijo.

“Además, precisamente por la coyuntura económica, por el precio de los minerales que hemos vivido y que ha tenido muchos beneficios, por cierto, para el Perú, pero también ha hecho que estas organizaciones crezcan en poder, Y que estén presentes en los distintos estratos de la sociedad y tengan voces públicas incluso. Eso complica el escenario también, sobre todo, insisto, cuando no hay un marco legal que sea lo suficientemente sólido”, puntualizó.

Refirió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS, ha estado alertando sobre la minería ilegal hace muchos años.

“Hay un estudio de riesgos nacionales en materia de lavado desde el año 2016, donde ya se alertaba el crecimiento de los flujos de la minería ilegal. Hay un estudio específico sobre sobre cómo se mueve el dinero en la minería ilegal, que están publicados en la en la web de la Superintendencia”dijo.

“El gran problema, insisto, es cuando uno quiere trasladar toda esa información en casos efectivos en la Fiscalía, ahí se encuentra con el problema de los límites del marco legal, que es lo que ha permitido o lo que marca esa diferencia con otros delitos”, detalló.

Indicó que estos límites los brinda el Reinfo

“Una persona que tiene un Reinfo hace que el oro que tenga sea legal. No importa cuál sea su origen porque el Reinfo marca una presunción de legalidad”, puntualizó.