Scotiabank: economía peruana habría crecido alrededor de 3% en el segundo trimestre 2026

Perú.- MEF: Economía peruana mantiene 26 meses de crecimiento continuo - Andina/Daniel Bracamonte

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

La economía peruana habría crecido alrededor de 3% durante el segundo trimestre (abril-mayo-junio) del presente año, considerando los efectos que está ocasionando el Fenómeno El Niño a la actividad productiva del país, según el Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank.

“Para junio estimamos que el impacto del Fenómeno El Niño sobre el Producto Bruto Interno (PBI) habría de cerca de 1 punto porcentual, considerando tanto el menor desembarque de anchoveta, así como la afectación de la producción agrícola debido a los menores rendimientos”, indicó.

“De esta manera, la economía peruana habría cerrado el segundo trimestre del 2026 con un crecimiento de alrededor de 3%, por debajo del 3.5% del primer trimestre de este año”, agregó.

Scotiabank resaltó que, estacionalmente, el segundo trimestre del año es el de mayor participación de los sectores primarios dentro del PBI.

“Por lo que, de continuar los efectos del Fenómeno El Nino sobre la economía en los próximos meses, su incidencia sobre el PBI Total sería menor”, sostuvo.

La entidad bancaria recordó que el PBI creció 1.8% en mayo respecto de igual mes del 2025, registrando su tasa de expansión más baja de los últimos seis meses, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

“Este resultado fue menor a nuestro estimado de 2.3% y al 3.1% esperado en promedio por el consenso de analistas de Bloomberg. La desaceleración respecto del crecimiento de 3.6% registrado durante el primer cuatrimestre era esperada, considerando los efectos del Fenómeno El Niño sobre Pesca, Manufactura Primaria y Agropecuario, sectores que en conjunto le restaron alrededor de 2 puntos porcentuales al PBI de mayo”, explicó.

“Por su parte, los sectores vinculados a la demanda interna continuaron con su evolución positiva, creciendo 5%, resaltando los sectores Construcción, Comercio y Manufactura No Primaria”, añadió.

(FIN) CNA