Sector inmobiliario: estas son las nuevas tendencias que están transformando el mercado

Andina/Lenin Lobatón

Lima 6 Jul. (ANDINA) -

Las prioridades para adquirir una vivienda entre los millennials y las jóvenes familias ya no son las mismas que hace cinco años.

Hoy los compradores valoran cada vez más aspectos relacionados con su estilo de vida, como espacios para trabajo remoto, áreas pet friendly y proyectos que les permitan construir un patrimonio a largo plazo, según la firma Darma.

-Perú: sector restaurantes creció 5.71% en el primer cuatrimestre por eventos gastronómicos

Fabrizio Canoci, CEO de la referida compañía, sostiene queuno de los cambios más notorios está relacionado con la transformación de los hogares. Las familias son más pequeñas y las mascotas han adquirido un papel protagónico, impulsando una mayor demanda de espacios diseñados para estas.

"Las áreas destinadas a las mascotas generan actualmente un mayor interés entre los compradores. Los proyectos que incorporan espacios pet friendly vienen despertando un mayor interés entre los compradores, evidenciando el creciente protagonismo que han adquirido las mascotas en la decisión de compra de vivienda", indica el experto.

Canoci indica queotro factor que viene impactando en el mercado inmobiliario es el trabajo híbrido. Tras la pandemia, los compradores comenzaron a demandar departamentos con espacios flexibles para home office, así como edificios con áreas de coworking y ambientes compartidos que complementen su rutina laboral.

“Si bien la ubicación continúa liderando los criterios de compra de vivienda, hoy los compradores la evalúan desde una perspectiva más integral. Factores como la conectividad, el acceso a servicios, la seguridad, la movilidad urbana y la cercanía a áreas verdes se han convertido en variables clave dentro del proceso de decisión”, añade.

Por ello,distritos como Jesús María, San Miguel y Surquillo vienen ganando protagonismoentre quienes buscan una mejor relación entre precio y calidad de vida, al ofrecer conectividad, acceso a servicios y valores más competitivos frente a otros mercados tradicionales.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });