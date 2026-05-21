Sector Manufactura contribuyó con S/ 6,170 millones a economía peruana en marzo del 2026

Andina/Difusión

Lima 21 May. (ANDINA) -

El Ministerio de la Producción (Produce) informó que, en marzo del 2026, el Producto Bruto Interno (PBI) Manufactura creció en 3.6% y contribuyó con 6,174 millones de soles (a precios constantes), aportando con el 12.4% a la economía peruana.

El titular del Produce, César Quispe Luján, indicó que este desempeño fue impulsado principalmente por el crecimiento significativo registrado en la manufactura primaria (11.5%); asimismo, contribuyó el ligero crecimiento de la manufactura no primaria (1.3%).

“El crecimiento registrado por el sector Manufactura responde al positivo aumento de la industria primaria (metales primarios, azúcar y refinación de petróleo), el cual fue apoyado por el crecimiento de la industria no primaria (bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital)”, destacó.

El Ministerio de la Producción señaló que, en marzo del 2026, la industria primaria experimentó un importante crecimiento de 11.5%, impulsado principalmente por el aumento significativo en la industria de refinación de metales preciosos y no ferrosos (28.3%), refinación de azúcar (13%) y refinación de petróleo (10.7%).

En tanto, por segundo mes consecutivo, la industria no primaria registró un resultado positivo y crece en 1.3%, influenciado por el aumento de la producción de bienes de consumo (2.1%), bienes intermedios (0.5%) y bienes de capital (34.9%).

Entre las industrias que contribuyeron al resultado positivo del subsector no primario están: muebles (26.1%), cemento, cal y yeso (20.8%), aserrado y acepilladura de madera (75.9%), productos de plástico (13.6%), bebidas malteadas y de malta (30.8%), aceites y grasas (17.6%), partes, piezas y accesorios para vehículos (135.1%), impresión (22.6%), entre otras.

(FIN) NDP/CNA