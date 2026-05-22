Sector pesquero amazónico: inversión de S/ 22 millones potenciará CiteProductivo

Andina/Difusión

Lima 22 May. (ANDINA) -

El Ministerio de la Producción (Produce) anunció que se viene invirtiendo 22.9 millones de soles en el CiteProductivo San Martín con el propósito de fortalecer los servicios tecnológicos especializados para el desarrollo del sector pesquero amazónico.

“Hay un compromiso del Gobierno de culminar la mayor cantidad de obras posibles en el corto plazo. Acá ya nos encontramos en un saldo de obra, son más de 22 millones de soles de inversión para desarrollar toda la cadena pesquera local y apoyar a los productores de la región”, indicó el titular de Produce, César Quispe Luján.

Transformación de productos hidrobiológicos

Manifestó que las nuevas zonas contemplarán modernas áreas para fortalecer los procesos de conservación y transformación de productos hidrobiológicos.

Entre ellas, continuó, el área de proceso, que tendrá zona de tratamiento de materia prima, zona de envasado, zona de curado y zona de empaquetado.

Zona de refrigeración

Además, refirió, se contará con zona de refrigeración, cámara frigorífica, túnel de congelamiento, zona de capacitación, laboratorio especializado, rampas y zona de descarga; así como una planta de tratamiento de agua potable y una planta de tratamiento de aguas residuales.

Se debe indicar que entre el 2016 y marzo del 2025 el CiteProductivo San Martín brindó 28 892 servicios tecnológicos a 10,245 unidades productivas de la región.

“El objetivo principal del Cite es transferir tecnología a los productores y a las mype. Aquí pueden venir con una idea de desarrollo de un producto y nosotros, con nuestros equipos, con nuestro personal, les ayudamos a que esa idea de producto se haga realidad. Además, también el Cite a que las mype puedan obtener sus certificaciones y con eso abrir mercados, mercados nacionales e internacionales”, aseguró.

Jornada con cooperativas de la región

Durante su visita de trabajo a la región San Martín, el ministro de la Producción también lideró una jornada de fortalecimiento cooperativo junto a más de 60 directivos, trabajadores y socios de 17 cooperativas de ahorro y crédito y agrarias de la región, que representan a más de 247,000 socios en la zona.

Durante el encuentro se destacó que el modelo cooperativo se basa en el trabajo conjunto y la asociatividad. Además, desde Produce se continúa promoviendo cooperativas más competitivas y preparadas para responder a las exigencias del mercado.