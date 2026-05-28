Sector privado apuesta por financiar proyectos para que Perú lidere producción de cobre

Andina/Cortesía

Lima 29 May. (ANDINA) -

El CEO y vicepresidente ejecutivo de Scotiabank Perú, Sebastián Arcuri, afirmó que el sector privado apuesta por consolidarse como uno de los principales financistas de la minería peruana y destacó el potencial de la cartera de proyectos de cobre para impulsar el crecimiento económico del país.

Durante su participación en elXVI Encuentro Internacional de Minería, Arcuri señaló que el banco mantiene una fuerte presencia en el financiamiento minero debido a la experiencia y tradición de Canadá en esta actividad económica.

-Perú tiene una variedad de minerales y metales críticos para la transición energética

“La minería está en nuestro ADN. Canadá es una economía con una gran influencia minera y Perú también lo es, por eso es un rubro que nos interesa mucho”, sostuvo.

Indicó que actualmente Scotiabank Perú cuenta con más de 1,700 millones de dólares en líneas aprobadas vinculadas al sector y aseguró que la entidad ha retomado con mayor profundidad su participación en el financiamiento minero.

Arcuri destacó que la cartera de proyectos mineros estimada en 47,000 millones de dólares podría convertir al Perú en el principal exportador mundial de cobre.

Según explicó, de concretarse esas inversiones, el impacto económico sería significativo para el país. “De acuerdo con nuestro equipo de estudios económicos, estos proyectos podrían aportar aproximadamente un 1% adicional de crecimiento al PBI”, señaló.

Añadió que el efecto de estas inversiones tendría un impacto multiplicador sobre otros sectores de la economía.

El ejecutivo indicó además que el financiamiento minero ya no debe verse únicamente como préstamos dirigidos a grandes empresas, sino como parte de un ecosistema que involucra también a las comunidades y cadenas productivas vinculadas a la actividad extractiva.

En ese sentido, afirmó que Scotiabank viene trabajando en soluciones financieras que permitan integrar a las comunidades dentro de una minería sostenible.

“No vemos esto solamente como un préstamo a una gran empresa, sino como un ecosistema que también incluye a productores y comunidades”, manifestó.

Arcuri explicó que uno de los desafíos es diseñar mecanismos de financiamiento que permitan a las comunidades beneficiarse directamente del desarrollo de proyectos mineros.

“Estamos buscando cómo hacer que la comunidad forme parte del negocio minero y qué tipo de financiamiento necesita”, puntualizó.

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