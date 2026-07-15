¿Qué sectores lideraron el crecimiento del empleo en los cuatro primeros meses del año?

Andina/Difusión

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

El mercado laboral peruano mantiene un desempeño sólido en lo que va del 2026. Entre enero y abril se incorporaron aproximadamente 242,000 nuevos puestos de trabajo en el sector privado, lo que representa un crecimiento de 5.4% respecto al mismo periodo del año pasado, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

De acuerdo con el Reporte de Inflación de junio, elsector agropecuario lideró el crecimiento del empleo formal en términos porcentuales, al registrar una expansión de 10.5% entre enero y abril, equivalente a la incorporación de 62,000 trabajadores.

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Le siguieronminería, con un crecimiento de 9.3% (12,000 nuevos puestos),construcción, con 5.8%, ycomercio, con 5.2%.

No obstante,en términos absolutos, el mayor aporte a la creación de empleo provino del sector servicios, que incorporó 83,000 nuevos puestos de trabajo. Le siguieron elagropecuario, con 62,000, y elcomercio, con 39,000.

En conjunto, estas tres actividades generaron 184,000 empleos, es decir, alrededor del 76% de todos los puestos formales creados en el sector privado durante los primeros cuatro meses del año.

El presidente del BCR, Julio Velarde, destacó el dinamismo que mantiene el mercado laboral. "El empleo está sumamente vigoroso [...]. Es cierto que el sector agropecuario ha crecido más que otros sectores, pero en general vienen creciendo todos los sectores [...]. Estamos viendo realmente un crecimiento superior en la fuerza laboral. La informalidad también viene decreciendo", afirmó.

El Banco Central resaltó además que el aumento del empleo y del ingreso promedio real de los trabajadores continúa impulsando la masa salarial formal, lo que favoreció la expansión del consumo privado, que creció 3.5% interanual en el primer trimestre del 2026. En contraste, pesca fue el único sector que registró una caída del empleo (-1.2%) en el acumulado de enero a abril.

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