Segunda vuelta 2026: ¿estoy obligado a informar a mi empresa si soy miembro de mesa?

Andina/Difusión

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

A pocas semanas de la segunda vuelta electoral, miles de trabajadores en el Perú podrían enfrentar un problema que ya se vivió en la primera jornada: no haber informado a su empleador que fueron designados como miembros de mesa. Esto ocurre especialmente entre quienes no laboran los domingos y asumen que no es necesario comunicarlo.

Sin embargo, este es un error frecuente que puede generar complicaciones, sobre todo considerando que los procesos electorales pueden extenderse hasta altas horas de la noche o incluso la madrugada, afectando la asistencia o puntualidad del día siguiente.

-Elecciones 2026: miembros de mesa tienen derecho a un día de descanso remunerado

“Ser miembro de mesa es un deber cívico que cuenta con respaldo legal, pero el trabajador debe mantener una comunicación oportuna con su empleador ya que la jornada puede extenderse y afectar su horario laboral. Cumplir la norma debe venir acompañado de la coordinación directa con el empleador”, explica Jimmy Huatuco, líder de implementaciones en Buk Perú.

Aunque la jornada electoral se realice en un día no laborable para el trabajador, sí es recomendable informar previamente a la empresa. Si la jornada se extendiera hay posibilidad de ausencias, tardanzas u otras complicaciones, y sin conocer el motivo detrás de estas se podría generar una fricción en la oficina.

En ese sentido, anticipar esta situación permite a las organizaciones tomar previsiones y evita escenarios de incertidumbre o conflictos internos.

No comunicar esta condición no elimina los derechos del trabajador, como el descanso compensatorio establecido por ley. Sin embargo, puede generar dificultades en la gestión interna si la empresa no estaba al tanto de la situación. Lo más recomendable es comunicarlo lo antes posible y presentar el sustento correspondiente, como la constancia de participación como miembro de mesa.

“Estos contextos requieren tanto responsabilidad individual como apertura por parte de las organizaciones. Una buena coordinación puede evitar fricciones innecesarias y asegurar el cumplimiento de un deber ciudadano sin afectar la operación”, concluye el ejecutivo de Buk Perú.

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