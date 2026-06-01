Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia implica inversiones por US$ 475 millones

Perú.- CAF: APP introduce incentivos adecuados para sostenibilidad del servicio público - Andina/Difusión

Lima 1 Jun. (ANDINA) -

Las asociaciones público-privadas (APP) se han constituido en una modalidad clave para el desarrollo de proyectos de inversión destinados a reducir la brecha de infraestructura en nuestro país.

Una APP se define como un contrato a largo plazo mediante el cual el sector privado asume responsabilidades relevantes en el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de un activo que brinda un servicio público a cambio de flujos de ingresos predecibles.

De acuerdo con el artículo 29 del reglamento del Decreto Legislativo 1362, las APP se constituyen como una de las modalidades de participación de la inversión privada, en la que se distribuyen de manera adecuada los riesgos de una iniciativa y se destinan recursos para la ejecución de proyectos en los que se garanticen niveles de servicios óptimos para la población.

Según el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el principal valor de tales asociaciones no radica únicamente en su capacidad de movilizar capital privado, sino en la introducción de incentivos adecuados a lo largo del ciclo de vida del diseño, orientados a garantizar la disponibilidad y sostenibilidad del servicio público requerido.

“Al integrar construcción y operación bajo un mismo contrato se promueve una visión a largo plazo que favorece decisiones eficientes en costos, calidad y sostenibilidad”, refirió la CAF en Suplemento Económika del Diario El Peruano.

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En ese sentido, agregó, la correcta identificación, asignación y mitigación de riesgos —constructivos, operacionales, financieros, regulatorios, entre otros— resulta un elemento central para la viabilidad financiera de la propuesta.

El organismo multilateral señaló que las APP han evolucionado desde esquemas centrados en la etapa constructiva hacia modelos más sofisticados que incorporan estándares ambientales, sociales y de gobernanza, así como una mayor participación de inversionistas institucionales.

“Entender las APP como un mecanismo integral, más que como un instrumento de financiamiento, resulta fundamental para evaluar su verdadero potencial como herramienta de desarrollo económico y social”, precisó.

En el Perú

Entre el 2002 y el 2024, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) adjudicó un total de 69 proyectos de APP por aproximadamente 10,000 millones de dólares en el rubro transmisión y generación eléctrica.

“Esta es solo una muestra de la importancia que ha tenido tal modalidad de inversión en el desarrollo de infraestructura en el país”, afirmó el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio.

El funcionario explicó que la historia con las asociaciones público-privadas empezó a inicios del 2000.

“Luego de una importante etapa de desarrollo con la venta de activos y empresas estatales mediante lo que en ese momento fue la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (Copri), teníamos que establecer el camino para el futuro del país después de las privatizaciones. Allí es cuando empezamos a desarrollar una estrategia que permitiera una participación mucho más activa del sector privado en el desarrollo de infraestructura nacional”, precisó.

Del Carpio, quien participó en el Perú CEOs & Leaders Summit 2026, dijo que en aquellos años era muy difícil creer porque los puertos podrían constituirse en importantes polos de desarrollo.

“Eran muy pequeños, pero la idea siempre estuvo vigente. Comenzamos con Matarani, en 1999, un terminal de importancia estratégica. Luego vino el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que fue adjudicado en el 2000 y el respectivo contrato se firmó un año después. Estos procesos nos dieron una visión mucho más clara de lo que realmente necesitaba el país”, comentó.

Posteriormente, vinieron los procesos de otorgamiento de carreteras integradas y otras concesiones. “En el caso del sistema de transmisión eléctrica, este se consolidó como una de las estructuras que funcionan bien; siempre hemos pensado que el sector privado es el motor de desarrollo en el Perú y nunca hemos cambiado de parecer; lo que sí hemos modificado es el ritmo, pues a veces avanzamos muy rápido y otras muy lento”, aseveró.

Luego, con el desarrollo de las APP 3.0, se concretaron importantes procesos como la línea 1 del Metro, la Línea 2, el Aeropuerto de Chincheros y el Gasoducto del Sur Peruano.

“De esos cuatro proyectos tenemos uno funcionando plenamente, otro a punto de operar en su totalidad y los dos restantes en progreso”, explicó.

Para el presidente ejecutivo de ProInversión el futuro en el sector de infraestructura es prometedor.

“El próximo gobierno tendrá la gran oportunidad de impulsar el desarrollo de obras en beneficio de las poblaciones más vulnerables. Desde el 2023 se ha producido un cambio en el ritmo de lo que es inversión privada en este ámbito. Para el presente año, tenemos acuerdos listos para firmar, algunos de los cuales se concretarán en junio y otros de igual relevancia se suscribirán en los siguientes meses”.

Agenda 2026

De acuerdo con el ente promotor de las inversiones una de las adendas más importantes que se ha firmado en este año es la del Segundo Grupo de Aeropuertos, la cual implica inversiones por 475 millones de dólares dirigidas a la edificación de nueva infraestructura en el actual proyecto de concesión.

Esta iniciativa beneficiará a alrededor de 1.1 millones de habitantes, precisó.

Asimismo, resalta la adenda de Cálidda, mediante la cual se distribuirá gas natural en siete regiones del país. El monto de inversión estimado asciende a 643 millones de dólares. Se trata de un proyecto autofinanciado para ampliar el plazo de concesión por 10 años más (hasta el 2043).

Esta iniciativa beneficiará a 150,914 potenciales hogares de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali.

Por sectores

El cronograma de ProInversión revela que, en el ámbito de las APP por regiones, para el sector saneamiento se estiman oportunidades de inversión por más de 2,500 millones de dólares en seis regiones para más de tres millones de beneficiados, dijo el funcionario.

En el caso de energía y minas se ha identificado oportunidades de inversión por más de 3,100 millones de dólares en 13 regiones en favor de más de cinco millones de habitantes; mientras que en el sector educación las oportunidades de inversión superan los 700 millones de dólares en dos regiones para cerca de 27,000 beneficiados.

En el sector transportes, la oportunidad de inversión alcanza los 1,500 millones de dólares en nueve regiones beneficiadas; mientras que en el sector turismo, la oportunidad de inversión alcanza los 400 millones de dólares en dos regiones beneficiadas.

“Tenemos que cambiar la forma en que pensamos impulsar estas iniciativas. Estamos trabajando con ejes de desarrollo. Debemos recordar qué cosa tenemos en el Perú y qué otras debemos impulsar. Debemos salir del esquema de obras aisladas a ejes de desarrollo”, puntualizó el funcionario.

Agregó que el Perú tiene una gran oportunidad de desarrollo y crecimiento que nos puede permitir cerrar la brecha de infraestructura en algunas localidades.

“No obstante, también es necesario trabajar en otros aspectos para que el bienestar sea completo”, manifestó Del Carpio.

Datos

- El Perú enfrenta un déficit de infraestructura que supera los 110,000 millones de dólares, según el Barómetro de la Infraestructura del Perú elaborado por EY Consultores y el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.

- Por cada 1,000 millones de dólares invertidos en obras se generan hasta 35,000 empleos directos y 5,000 indirectos.

- Además, elevar el stock de infraestructura puede reducir el coeficiente de Gini entre 0.02 y 0.10, lo que contribuye a disminuir las brechas sociales.

- La cartera de inversiones priorizada para el período enero-junio del 2026 contempla 22 proyectos APP con una inversión de 5,700 millones de dólares.

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